İYİ Partili Şenol Sunat'tan, Ümit Özdağ'ın partisinden istifasına ilişkin değerlendirme
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İYİ Partili Şenol Sunat'tan, Ümit Özdağ'ın partisinden istifasına ilişkin değerlendirme

04.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:26

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partilerinden istifasına ilişkin, "Genel merkez açıklamasını yapacaktır.

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partilerinden istifasına ilişkin, "Genel merkez açıklamasını yapacaktır. Biz de istifasını biraz önce duyduk. Hayırlı olsun. Zaten vicdanlarda istifa etmişti." dedi.

Sunat, beraberindeki heyetle Hatay Gazeteciler Cemiyetini ziyaretinde, kentte vatandaşlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek sıkıntıları dinleyip çözüm önerileri geliştirmek istediklerini söyledi.

Hatay'ın tarım, sanayi ve turizm açısından çok önemli olduğunu belirten Sunat, kentin bu alanlarda 2011 yılından sonra Türkiye ortalamasına göre küçüldüğünü savundu.

Sunat, bir gazetecinin, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Partiden istifasına ilişkin sorusuna, "Genel merkez açıklamasını yapacaktır. Biz de istifasını biraz önce duyduk. Hayırlı olsun. Zaten vicdanlarda istifa etmişti. Hayırlı uğurlu olsun." yanıtını verdi.

Ziyarette milletvekilleri ve partililer de yer aldı.

İYİ Partili Şenol Sunat'tan, Ümit Özdağ'ın partisinden istifasına ilişkin değerlendirme
İYİ Partili Şenol Sunat'tan, Ümit Özdağ'ın partisinden istifasına ilişkin değerlendirme
İYİ Partili Şenol Sunat'tan, Ümit Özdağ'ın partisinden istifasına ilişkin değerlendirme
İYİ Partili Şenol Sunat'tan, Ümit Özdağ'ın partisinden istifasına ilişkin değerlendirme

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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