İYİ Partili Şenol Sunat: "Misyonumuz vatandaşların ayağına giderek dertlerini dinlemektir"

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, "Misyonumuz vatandaşların ayağına giderek dertlerini dinlemektir. Mağduriyetlerini paylaşmak ve çözüm üretmektir." dedi.

Sunat, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Mersin'in tarım, sanayi, turizm ve ihracat açısından çok önemli konumda olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında üretimin öneminin anlaşıldığını ifade eden Sunat, kentin daha fazla gelişebilmesi için adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Sunat, parti olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İktidar olduğumuzda her türlü yatırımın geldiği, demokrasinin yaşadığı, insanların kendini özgürce ifade edebildiği, teknoloji ve tarımda üreten, 4.0 sanayi devrimini Türkiye'de gerçekleştirebilecek bir yapıyı mevcut insan kaynağıyla sağlayacağız. Bizim insan kaynağımız ve genç nüfusun varlığı göz önüne alındığında bu ülkede bir şeyler başarmamanın nedeni yok. İYİ Parti'nin mensupları ve kadroları olarak başarmak için çok çalışıyoruz."

Her kesimden vatandaşın istek ve şikayetlerini dinleyeceklerini aktaran Sunat, "Misyonumuz vatandaşların ayağına giderek dertlerini dinlemek, mağduriyetlerini paylaşmak ve çözüm üretmektir. Türk milletinin sesi olmaktır. İYİ Parti'nin siyasetinin odağı aziz Türk milletidir." ifadesini kullandı.

Sunat ve beraberindekiler, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i, ardından Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile Mersin Gazeteciler Cemiyeti Mezitli Basın Evini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen üye katılım programına da iştirak eden Sunat, partilerine geçenlere rozet taktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ