İYİ Partili Şenol Sunat, Mersin'de çeşitli ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, Mersin'de çeşitli ziyaretler yaptı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Sunat beraberindeki partililerle Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı makamında ziyaret etti.

İlçedeki çalışmalarla ilgili bilgi alan Sunat, burada yaptığı konuşmada, her siyasetçinin vatandaş için çaba göstermesi gerektiğini belirterek, Tarhan'a çalışmalarında başarı diledi.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ile Türk Arap Ülkeleri İş İnsanları Derneğini de ziyaret eden Sunat, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra, Özgecan Aslan'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden Sunat, Özgecan'ın melek figürlü anıt mezarına çiçek bıraktı, dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ