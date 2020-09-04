İYİ Partili Paçacı: Vatandaş açıklanan enflasyon oranının doğru olmadığını sanırım TÜİK'ten daha... İYİ Partili Paçacı: Vatandaş açıklanan enflasyon oranının doğru olmadığını sanırım TÜİK'ten daha iyi biliyorİYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, "TÜİK geçen yıl 100 liraya doldurduğumuz filenin bu yıl 111 liraya dolduğunu söyledi.

İYİ Partili Paçacı: Vatandaş açıklanan enflasyon oranının doğru olmadığını sanırım TÜİK'ten daha iyi biliyor

İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, "TÜİK geçen yıl 100 liraya doldurduğumuz filenin bu yıl 111 liraya dolduğunu söyledi. Gerçekten böyle mi? Pazara, çarşıya, alışverişe çıkan vatandaş açıklanan enflasyon oranının doğru olmadığını sanırım TÜİK'ten daha iyi biliyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Paçacı, dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklandığını hatırlattı. Paçacı, TÜİK'in geçen yıla göre enflasyonu yüzde 11.77 oranında açıkladığını bildirerek, "Yani TÜİK geçen yıl 100 liraya doldurduğumuz filenin bu yıl 111 liraya dolduğunu söyledi. Gerçekten böyle mi? Pazara, çarşıya, alışverişe çıkan vatandaş açıklanan enflasyon oranının doğru olmadığını sanırım TÜİK'ten daha iyi biliyor. Geçen hafta büyüme rakamları açıklandı ve 2'nci çeyrekte Türkiye'nin yüzde 9,9 küçüldüğü açıklandı. Ekonomideki gerçek tablonun üstü örtülmeye çalışılıyor ve gerçek olmayan rakamlar açıklanıyor. Bunun için ise genellikle TÜİK kullanılıyor. TÜİK sürekli hesaplama yöntemlerinde revizyona giderek ekonomik verileri saptırıp gerçeklerin üstünü örtmeye çalışıyor. Çalışan sayısı azalıyor ancak işsizlik sayısı da düşüyor; birbiriyle çelişen ifadeler" diye konuştu.

Kaynak: DHA