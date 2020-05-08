İYİ Partili Paçacı: "Maske 25 kuruşa satılmalı"
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İYİ Partili Paçacı: "Maske 25 kuruşa satılmalı"

İYİ Partili Paçacı:
08.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:12

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, maskenin maliyetine yani 25 kuruşa satılması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, maskenin maliyetine yani 25 kuruşa satılması gerektiğini söyledi.

Paçacı, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelinen durumu değerlendirdi.

Bu salgının dünya ekonomisinde ciddi tahribatlara neden olduğunu, Türk ekonomisinin de bu süreçten olumsuz etkilendiğini belirten Paçacı, vatandaşa kredi desteği değil nakit desteği verilmesini istedi.

Türkiye'nin bu süreçten çıkması için ekonomide alınması gereken önlemlere değinen Paçacı, "İhracat ve turizm gelirlerinin düşmesi Türkiye'nin döviz problemini arttıracak unsurlardır. Ülkemizin üretim ve ihracata dayalı bir modele geçmesi gerekir." diye konuştu.

Paçacı, istihdamı artırmanın ve işsizliği önlenmenin yolunun üretimden geçtiğini söyledi.

Bu süreçte birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu anımsatan Paçacı, "Kutuplaştırma ve ayrıştırma siyaseti ülkeye ciddi zararlar vermektedir." dedi.

Paçacı, maskenin önümüzdeki uzun süreçte hayatın bir parçası haline geleceğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maskenin 1 liradan satışa sunulması geçim derdinde olan vatandaşların bütçesinde ciddi harcama kalemi oluşturmaktadır. İktidar maskeden kar elde edilmesini önlemelidir. 25 kuruşa mal olduğu ifade eden maskenin, maliyetine yani 25 kuruşa sunulması vatandaş için son derece uygun bir tarz olacaktır."

Cihan Paçacı, "bu sürecin atlatılması için iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemine geçilmesini" önerdi.

Gençlere de seslenen Paçacı, "Gelecekten umudunu kesen gençlerimizin bu umutsuzluktan süratle çıkmasını öneriyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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