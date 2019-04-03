İyi Partili Paçacı: Bahçeli Samimiyse Bir Yasa Teklifi Verir

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, büyükşehir belediye başkanlarının ilçe belediye başkanlarını belirlemesi yönündeki yerel seçim sistemi değişikliği önerisine ilişkin, "Bahçeli'nin önerisi bugünün meselesi değil. Bu öneride samimiyse bir yasa teklifi verir, Meclis'te görüşülür ve bundan sonraki seçimlerde teklifin değerlendirilmesi sonucu uygulamaya konulabilir" dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. Toplantının ardından basın açıklaması yapan İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, yerel seçimi kazanan belediye başkanlarına başarı dileğinde bulundu. Cihan Paçacı, bazı ülkelerin Türkiye'deki yerel seçim ile ilgili görüş bildirdiğini hatırlatarak, "Türkiye'deki seçimlere dair görüş beyan ederken iç işlerimize karışmak gibi bir algıya sebep olabilecek ifadelerde bulunan bazı ülkeleri uyarmak isteriz. Türk devleti birçok Batılı ülkeden çok daha köklü demokrasi geçmişine, Türk milleti de çok daha güçlü demokratik geleneklere sahiptir. Bu gerçek ışığında hatırlatmak isteriz ki, Türkiye'nin demokrasisi sahipsiz değildir ve onu yorumlamak isteyen her devlet, sözlerine ve tavrına dikkat etmelidir" diye konuştu.

'İKTİDARIN ÇIKARMASI GEREKEN DERSLER VAR'

Paçacı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin 'ittifaklar seçimi' olduğunu vurgulayarak, Millet İttifakı'nın başarılı olduğunu ifade etti. Türk milletinin birçok büyükşehir belediyesini Cumhur İttifakı'ndan alarak Millet İttifakı'na emanet ettiğini belirten Paçacı şöyle dedi:

"Ümit ediyoruz ki, bu sonuçlar ışığında AK Parti hükümeti ve Sayın Erdoğan bu mesajları alacak, milletin diğer yarısının da hükümeti ve Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlayacaktır. 31 Mart seçimlerinden sonra oluşan tablodan AK Parti iktidarının çıkarması gereken dersler vardır. Türk milletinin bir insanın iki dudağının arasından çıkan emir kipleriyle yönetilmeye, farklı inanç, düşünce ve yaşam tarzlarından dolayı ötekileştirilmeye, yandaşlık ve adaletsizliklere mahkum ve mecbur edilmeye itirazı vardır. AK Parti, milletin bu itirazını görmeli ve kendisine, siyasi üslubuna çekidüzen vermelidir. En büyük gücümüz ve değerimizin milli birliğimiz olduğunu unutmamalıdır. Her rejimde iktidar vardır; ama muhalefet sadece demokrasilerde vardır. Bu sebeple muhalefeti demokrasinin vazgeçilmezi kabul edip, parmak sallamaktan ve ıslah etme hevesinden vazgeçmelidir."

'BÜTÜN TARAFLAR ÖZEN GÖSTERMELİ'

Ankara ve İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili iddia ve tartışmalara da değinen Cihan Paçacı, şöyle konuştu:

"Bu tartışmalarda, seçim kurullarına itirazlar yapılırken, incelemeler sürerken, yeterince yorulmuş demokrasimizin daha fazla yara almamasına bütün taraflar özen göstermelidir. Devletin tüm kurumlarını uzun bir süredir ve tek başına elinde bulunduran bir iktidarın 'tarihin en şaibeli seçimi' gibi ifadelerle millet iradesine saygısızlık yapmaya hakkı yoktur. Tüm denetim imkanları ellerinin altındayken, tüm kurumlar sorgusuz sualsiz biat durumundayken, bu tür söylemlerle millet iradesini karalamak kimsenin haddi değildir. Hak arayışına diyeceğimiz olmaz; ama mesnetsiz hiçbir girişim de Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin Millet İttifakı'nın emanetinde olduğu gerçeğini değiştiremez."

İMAMOĞLU'NUN ANITKABİR ZİYARETİ

Paçacı, gazetecilerin sorusu üzerine, Ekrem İmamoğlu'nun dünkü Anıtkabir ziyaretini de değerlendirerek, "Anıtkabir'de 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' olarak yazmasının bana göre bir sakıncası yoktur. Geçici rakamlara göre de bu hakkı almıştır; ancak henüz mazbatasını eline almamıştır. Bundan farklı anlam çıkarmak doğru değildir. İtiraz demokratik haktır. Ancak iktidar bugüne kadar kazanmasını bildiği gibi kaybetmesini de bilmeli. Ona göre davranış sergilemeli, hazmedebilmelidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçici rakamlarla seçilen Ekrem İmamoğlu milletimizin büyük bölümünden olumlu izlenim almış değerli bir siyasetçidir" dedi.

'EYALET SİSTEMİ TARTIŞILAMAZ'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, büyükşehir belediye başkanlarının ilçe belediye başkanlarını belirlemesi yönündeki yerel seçim sistemi değişikliği önerisine ilişkin ise Cihan Paçacı, şunları söyledi:

"Bahçeli'nin önerisi bugünün meselesi değil. Bu öneride samimiyse bir yasa teklifi verir, Meclis'te görüşülür ve bundan sonraki seçimlerde teklifin değerlendirilmesi sonucu uygulamaya konulabilir. Türkiye Cumhuriyeti üniter yapıya sahiptir, asla eyalet sistemi tartışılmaz. Böyle bir talepte bulunmak şahsi olarak ülkenin bölünmesine yol açan bir işlem olur."

'TÜRKİYE'NİN SİYASİ INI DEĞİŞTİRDİK'

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, partisinin Balıkesir ve Uşak'ta seçim sonuçlarına itiraz ettiğini kaydederek, "İtirazlar inceleniyor. Umarım bizim lehimize sonuçlanır. Küçük oy farklarıyla kaybettik. 90'ıncı dakikada gol yiyip üzülürsünüz o da bizim üzüntümüz oldu. Netice olarak Türkiye'nin siyasi fotoğrafını değiştiren parti olduk" dedi.

- Ankara

Kaynak: DHA