İYİ Partili Özlale'den "asgari ücret" açıklaması Açıklaması
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İYİ Partili Özlale'den "asgari ücret" açıklaması Açıklaması

11.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:30
İYİ Partili Özlale'den

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, asgari ücretin işverene maliyetinin artırılmadan yükseltmesi önerisinde bulundu.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, asgari ücretin işverene maliyetinin artırılmadan yükseltmesi önerisinde bulundu.

Özlale, partisinin genel merkezinde ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidar partisinin istihdam sağlamayan bir modelinin olduğunu iddia eden Özlale, 83 milyon nüfusun sadece 27,7 milyonunun çalıştığını söyledi.

27,7 milyon çalışan nüfustan sadece 18,8 milyonunun sosyal güvence altında çalıştığını ileri süren Özlale, Türkiye'de yüzde 22,6 kayıtlı çalışan olduğunu belirtti.

Türkiye'de işsiz sayısının arttığını savnan Özlale, "Türkiye, bugün enflasyonda gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek enflasyona sahip 5 ülkeden birisidir. Bugün, ülkedeki faiz oranları Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Yemen ve Venezuela gibi ülkelerle aynı seviyededir. Bu, hiçbir şekilde ülkemizin kalkınma modeliyle uymamaktadır." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret görüşmelerinin ekonomik sıkıntılar içinde ilerlediğini belirten Özlale, şunları kaydetti:

"Biz, asgari ücreti işverene maliyeti artırmadan yükseltmeyi öneriyoruz. Bunun da tek bir yolu var. Çalışanımıza brüt kazancının tamamını verelim. Devletimiz de SGK primini ve gelir vergisini işverenin yerine kendisi karşılasın. Böylece asgari ücretli çalışanımızın eline net 3 bin lira geçerken bunun işverene maliyeti 3 bin 458 kalmaya devam etsin. Asgari ücretin üstünde kazanan çalışanlarımızda asgari ücretten doğan gelir vergisini ve SGK primlerini ödemesin. Yani bir başka deyişle bütün çalışanlarımızın cebine 675 lira koyalım. Ancak, parasını işverenden almayalım. Bizim, iktidar partisinden beklediğimiz, halkın en temel ihtiyaçlarını anlayacak bir asgari ücret düzenlemesini hayata geçirmek ve bunun düşük olan maliyetini bütçeye yansıtmasıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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