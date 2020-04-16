İYİ Partili Özdağ hakkında hazırlanan fezleke Meclis'te
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Milletvekili, İstanbul, Politika

İYİ Partili Özdağ hakkında hazırlanan fezleke Meclis'te

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında, 'MİT Kanunu'na muhalefet ettiği' gerekçesiyle hazırlanan fezlekenin TBMM'de Meclis'te Adalet-Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildiği öğrenildi.

16.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:58
İYİ Partili Özdağ hakkında hazırlanan fezleke Meclis'te

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında, 'MİT Kanunu'na muhalefet ettiği' gerekçesiyle hazırlanan fezlekenin TBMM'de Meclis'te Adalet-Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildiği öğrenildi.

İYİ Partili Özdağ, 25 Şubat'ta TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Libya'da şehit olan 2 Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisinin isim ve rütbelerini kamuoyuyla paylaşmış, bu açıklama ertesi gün gazetelerde yayımlanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ hakkında fezleke hazırladı. Özdağ'ın dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili hazırlanan dosya, 25 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi olarak Meclis'e gönderildi. Tezkerenin, 31 Mart'ta ise TBMM Adalet-Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildiği öğrenildi. Tezkere ilgili Meclis tutanaklarında, "İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi (3/1154) Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna havale edildi" ifadeleri yer aldı. 


Kaynak: DHA

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