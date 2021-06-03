İYİ Partili Önşen'den Marmara'daki müsilaj sorunu için "araştırma komisyonu" önerisi Açıklaması
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İYİ Partili Önşen'den Marmara'daki müsilaj sorunu için "araştırma komisyonu" önerisi Açıklaması

İYİ Partili Önşen'den Marmara'daki müsilaj sorunu için 'araştırma komisyonu' önerisi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

İYİ Parti Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı Arzu Önşen, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunuyla ilgili, araştırma komisyonu kurulması önerisinde bulundu.

İYİ Parti Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı Arzu Önşen, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunuyla ilgili, araştırma komisyonu kurulması önerisinde bulundu.

Önşen, yazılı açıklamasında, Marmara Denizi'nin aylardır "deniz salyası" olarak da adlandırılan müsilaj yoğunluğuyla mücadele ettiğini belirtti.

Marmara Denizi'nin milyonlarca yılda oluşmuş doğal ekosisteminin bozulduğunu ifade eden Önşen, bunun balıkçılık ve turizm üzerinde de olumsuz etkiler yaratacağını aktardı.

Marmara Denizi'nin bir an önce doğal dengesine kavuşması için harekete geçilmesi gerektiğini belirten Önşen, "Bu noktada yapılması gereken, denizlerimizin her birinin kendi doğal yapılarına ve çevresel koşullarına yönelik uzmanlaşmış 'Deniz ve Deniz Dibi Araştırma Enstitüleri' kurulmasıdır. Bu sayede dün Akdeniz'de balon balığı istilası, bugün Marmara'da müsilaj yoğunluğuna bağlı deniz kirliliği şeklinde kendini gösteren sorunlar öngörülebilir ve önlenebilir." değerlendirmesini yaptı.

Bu konuda önce hükümet ve devlete, sonra muhalefet ve tüm sivil toplum kuruluşlarına birçok görev düştüğünü ifade eden Önşen, sorunun çözümüne ilişkin şu önerilerde bulundu:

"Marmara Denizi Araştırma Komisyonu oluşturulup, bir an önce buradaki tahribat tespit edilmeli, denizin temizlenmesi ve hayata döndürülmesi için bilimsel çalışmalara başlanmalı. Çevre Koruma Mevzuatı gereğince çıkarılan tüm yasalar işler hale getirilmeli, çevreye zarar veren tüm tesis, fabrikalar başta olmak üzere tüm kirleticiler sıkı denetlenmeli. İnsan kaynaklı atıklar acilen kontrol altına alınmalı. Kıyılarda yer alan tesislerin, yerleşim alanlarının, fabrikaların atık kontrolü yapılmalı ve arıtma sistemleri işler hale getirilmeli. Hükümet Avrupa'nın atıklarını kontrolsüzce alıp, memleketimizin toprağına, akarsuyuna, denizine dökülmesine dur demeli."

Önşen, Kanal İstanbul Projesi'nin sadece İstanbul için değil Karadeniz ve Ege başta olmak üzere, tüm denizlere etkisinin araştırıldığı bir bilimsel rapor çıkarılması, çevre koruma mevzuatı gereği uygulanan ikinci cezalarda tesislerin en az 1 yıl süreyle kapatılması, çevre faciasına yol açanlara uygulanacak cezaların "çevre ve doğaya zarar vermek yolu ile insanlığa karşı işlenmiş suç" kapsamına alınması önerilerini de paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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İYİ Partili Önşen'den Marmara'daki müsilaj sorunu için "araştırma komisyonu" önerisi Açıklaması - Haberler
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