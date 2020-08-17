İYİ Partili Nuhoğlu: "Kanal İstanbul değil, artık 'deprem İstanbul' konuşulmalı" İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, "Tutarsız gerekçelerle ve 'sükse yapabilmek' gibi basit bir ifadeyle yapılmak istenen Kanal İstanbul, jeolojik, teknik, ekolojik, oşinografik, arkeolojik, ekonomik ve siyasi sebeplerle kesinlikle yapılmamalıdır.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, "Tutarsız gerekçelerle ve 'sükse yapabilmek' gibi basit bir ifadeyle yapılmak istenen Kanal İstanbul, jeolojik, teknik, ekolojik, oşinografik, arkeolojik, ekonomik ve siyasi sebeplerle kesinlikle yapılmamalıdır. Kanal İstanbul değil, artık 'deprem İstanbul' konuşulmalıdır." dedi.

Nuhoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 17 Ağustos 1999 depremine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İnşaat mühendisi olduğunu belirten Nuhoğlu, her depremin, meydana geldiği bölgenin altyapısını ve ekonomik düzenini bozmasının yanı sıra birçok olumsuz sonuca yol açtığına işaret etti.

17 Ağustos depreminin üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen olası yeni depremlere yönelik önlem alınmadığını savunan Nuhoğlu, Türkiye'nin, bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini asla unutmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin deprem güvenliği bakımından 1999'dan daha iyi bir noktada olmadığını öne süren Nuhoğlu, öte yandan bilim insanlarının İstanbul'da her an 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin kaçınılmaz olduğunu belirttiklerini kaydetti.

Depreme yönelik alınması gereken önlemleri sıralayan Nuhoğlu, şöyle konuştu:

"Beklenen büyük İstanbul depreminin her geçen gün yaklaşmakta olduğu gerçeği görmezden gelinmemelidir. 11 Temmuz 2020'de Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın yaptığı açıklamada, acilen dönüştürülmesi gereken Türkiye'de 1,5 milyon, İstanbul'da 300 bin konut acilen yıkılarak yerine güvenli konutların yapılması gerekir. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu yapılar devlet eliyle en kısa zamanda yenilenmelidir. Toplanan paralar yok edildiğine göre kaynak nereden sağlanacaktır sorusu akla gelebilir. Fonlarda toplanan paralar artık başka yerlerde harcanmamalı ve Kanal İstanbul için düşünülen bütçe kaynakları burada aktarılmalıdır."

İYİ Partili Nuhoğlu, Türkiye'de her 550 kişiye bir inşaat mühendisi düşerken, birçok gelişmiş ülkede bu sayının 1250 kişiye bir olduğunu kaydetti. Türkiye'de inşaat mühendisliği eğitiminin kalitesinin düşük olduğunu ileri süren Nuhoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda inşaat mühendisliği alanı için belirlenen başarı sıralamasının yükseltilmesini, bu alan kontenjanlarının da yarı yarıya düşürülmesini önerdi.

Kanal İstanbul Projesi'ni de eleştiren Nuhoğlu, şöyle devam etti:

"Tutarsız gerekçelerle ve 'sükse yapabilmek' gibi basit bir ifadeyle yapılmak istenen Kanal İstanbul, jeolojik, teknik, ekolojik, oşinografik, arkeolojik, ekonomik ve siyasi sebeplerle kesinlikle yapılmamalıdır. Uyduruk ÇED raporunun uluslararası ciddiyetten ve inandırıcılıktan uzak hazırlanmış olması, itirazların kaale alınmaması, geriye dönüşü olmayacak şekilde İstanbul ve bölgeyi etkileyecek olması, fizibilitesi ortaya çıkmamış, uygulanabilir olduğu kabul görmemiş, dolayısıyla proje niteliği bile kazanmamış bir çılgınlıkla Türk toplumunun ısrarla meşgul edilmesine artık son verilmelidir. Kanal İstanbul değil artık 'deprem İstanbul' konuşulmalıdır."

Kaynak: AA