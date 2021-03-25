İYİ Partili Nuhoğlu, "Andımız'ın okullarda okutulması" için kanun teklifi sunduklarını söyledi
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İYİ Partili Nuhoğlu, "Andımız'ın okullarda okutulması" için kanun teklifi sunduklarını söyledi

Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika
İYİ Partili Nuhoğlu, 'Andımız'ın okullarda okutulması' için kanun teklifi sunduklarını söyledi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, "İlköğretim Okullarında Öğrenci Andı Okunması Hakkında Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, "İlköğretim Okullarında Öğrenci Andı Okunması Hakkında Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.

Nuhoğlu, Meclis'te, partisinden bir grup milletvekiliyle düzenlediği basın toplantısında, teklifin gerekçesini paylaştı.

Anayasa'ya göre herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğuna dikkati çeken Nuhoğlu, Andımız'da geçen "Türk" sözcüğüyle "kafatasçılık, ayrımcılık ve bölücülüğün" kastedilmediğini söyledi.

Anayasa'da yer alan hükümlere uymanın her Türk vatandaşı için, öncelikle devleti yönetenler için mecburiyet olduğunu belirten Nuhoğlu, Türklükten hiç kimsenin rahatsızlık duymaması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizim tek andımız İstiklal Marşı'mızdır. Bundan tavizimiz yok" dediğine işaret eden Nuhoğlu, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'mız, bizim Türk milleti olarak milletimizi simgelemek için düzenlenmiş bir müzik parçasıdır. Bizim andımız değildir. Ümit ve cesaret veren, milletimizin hürriyet ve bağımsızlık mücadelesindeki ruhunu ve duygularını anlatması için bestelenmiş edebi bir metindir. Milletin bütünü tarafından okunur, okunduğu zaman ayakta saygıyla söylenir veya dinlenir. Andımız, kişiliğin oluştuğu, kimlik tanıma sürecinde olan çocuklarımızın millet olma şuurunu kazanmasına vesile olan önemli ve hedef belirleyici nitelikte bir metindir. Sadece ilköğretim okullarında okutulur. Milli birliği güçlendirmek amacıyla okutulan bu metin aynı zamanda toplumsal bağlılık ve aidiyet yeminidir. İstiklal Marşı'na taraftar olup Andımız'a karşı çıkmak ve 'İstiklal Marşı bize yeter' demek çelişkili bir durumdur. İstiklal Marşı, Andımız'ın alternatifi olamaz. İkisi birlikte varlığını sürdürmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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