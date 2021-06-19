İYİ Partili meclis üyesi, kendisinden boşanan eşini mahkeme çıkışı bıçakladı
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İYİ Partili meclis üyesi, kendisinden boşanan eşini mahkeme çıkışı bıçakladı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | 3. Sayfa

İYİ Partili meclis üyesi, kendisinden boşanan eşini mahkeme çıkışı bıçakladı Eşini mahkeme çıkışı eve götürürken tekrar beraber olmaya ikna edemeyince önce darp edip sonra bıçakladıktan sonra eve bırakıp kaçan meclis üyesi, polis tarafından yakalandı Yaralı kadın ise Yüreğir Devlet...

İYİ Partili meclis üyesi, kendisinden boşanan eşini mahkeme çıkışı bıçakladı

Eşini mahkeme çıkışı eve götürürken tekrar beraber olmaya ikna edemeyince önce darp edip sonra bıçakladıktan sonra eve bırakıp kaçan meclis üyesi, polis tarafından yakalandı

Yaralı kadın ise Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı

ADANA - Adana'da İYİ Partili meclis üyesi, kendisinden boşanan eşini mahkeme çıkışı tekrar beraber olmaya ikna edemeyince önce darp edip sonra bıçakladıktan sonra eve bırakıp kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesinde bulunan Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir anlaşamayan İYİ Parti Sarıçam Belediyesi Meclis Üyesi Ali A. ile eşi Zeynep A. boşanmaya karar verdi. Dün ise aile mahkemesi karı kocayı boşadı. Mahkemeden sonra Ali A., Zeynep A.'ya "Gel seni eve bırakayım" diyerek otomobiline aldı. Zeynep A.'yı otomobiliyle evine götürmek üzere yola çıkan Ali A. yolda Zeynep A.'yı yeniden birlikte olmak için ikna etmeye çalıştı. Ancak Zeynep A. bir türlü ikna olmadı. Ali A., Zeynep A.'yı ikna edemeyince Çukurova Üniversitesi yerleşkesine geldiği sırada önce darp etti daha sonrada bacağından bıçakladı. Ali A., Zeynep A.'yı hastaneye götürmek yerine bu halde Osman Gazi Mahallesi'ndeki evine bırakıp gitti. Bu sırada kadın telefonla 112'yi arayıp boşandığı eşinin kendisini bıçakladığını söyleyip yardım istedi. Kadın, olay yerine gelen ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Ali A. ise bir süre sonra polis tarafından yolda yakalandı. Zanlı koca, polis merkezine götürülüp ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

İYİ Partili meclis üyesi, kendisinden boşanan eşini mahkeme çıkışı bıçakladı
İYİ Partili meclis üyesi, kendisinden boşanan eşini mahkeme çıkışı bıçakladı
İYİ Partili meclis üyesi, kendisinden boşanan eşini mahkeme çıkışı bıçakladı
İYİ Partili meclis üyesi, kendisinden boşanan eşini mahkeme çıkışı bıçakladı
İYİ Partili meclis üyesi, kendisinden boşanan eşini mahkeme çıkışı bıçakladı
İYİ Partili meclis üyesi, kendisinden boşanan eşini mahkeme çıkışı bıçakladı
İYİ Partili meclis üyesi, kendisinden boşanan eşini mahkeme çıkışı bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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