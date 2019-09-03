İYİ Partili Meclis Üyesi Kazım Yücel: "Kayseri hükümet tarafından cezalandırılıyor mu?"

03.09.2019 16:05

İYİ Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel, Kayseri'nin devlet desteğini alamadığını söyleyerek, "Hükümet tarafından cezalandırılıyor muyuz?" dedi.



İYİ Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel, yaptığı açıklamada, Kayseri'nin desteklerinden yararlanamadığını söyleyerek, yatırımların Kayseri'ye yapılmadığını söyledi. Yücel, "Kayseri devletten şuanda destek alamıyor' ifadelerimizi 5 yıldır tekrar ederken bugün bir kez daha tekrar etme gereği duyuyorum. Kayseri'nin en yakınındaki Niğde'ye kadar otoban var, Kayseri'mizde halen bir otoban yok. Antalya-Konya arasında hızlı tren konuşulurken Kayseri-Konya arasında etüt çalışması yapılıyor deniliyor. Ankara'dan Sivas üzeri hızlı tren konuşuluyor ama Sivas-Ankara hızlı treninin bir lokasyon ile Kayseri'ye aktarılacağı söyleniyor. Buda bir etüt çalışması olarak 2028 ya da daha ileri bir tarihe kalıyor. Kayseri devlet desteğini alamıyor" ifadelerini kullandı.



Kayseri-İstanbul arasındaki uçak bilet fiyatlarına dikkat çeken Yücel, "Bugün en son açıklanan Yozgat'a da havalimanı yapılacak ifadesi içimizde bir burukluğa neden oluyor. Kayseri'de uçak sefer sayıları bundan önce gün içerisinde 20-25'i bulurken bugün bunlar 10-12'lere kadar düştü. Bugün Kayseri'den İstanbul'a gidecek veya ticaret için İstanbul'dan Kayseri'ye gelecek olan tüccarlarımız uçak bilet fiyatlarının yüksekliğinden muzdaripler. Bugün sadece Kayseri-İstanbul uçağının gidişi fiyatı en az 300 TL, en fazla 700 TL'ye kadar, gidiş dönüşü ise bin 500 TL'ye kadar çıkıyor. Hangi tüccar bunu 'Ben önemsemiyorum' diyebilir veya böyle bir şehide sanayi nasıl gelişebilir. Bu anlamda biz Yozgat'a yapılan havalimanını desteklerken Kayseri'deki bu lokasyona katılmayan bir takım havayolları var. Vekillerimiz bu havayollarını neden davet etmiyor, bu havayollarının teşvikiyle alakalı neden gayet serf etmiyorlar. Bu havayolları da Kayseri'de uçmuş olsa bir rekabet oluşacak. Biz 80-100 TL'ye uçak bileti bulduğumuz dönemlerden bugün 700-750 TL'ye veya en düşün 300-350 TL'ye uçak fiyatı alır olduk. Hangi tüccarımız İstanbul-Kayseri arasında uçuş gerçekleştirebilecek" şeklinde konuştu.



Yücel, "Karayolları Bölge Müdürlüğü Kayseri'de en az yatırım desteği alan yeri Kayseri olarak açıklıyor. Ben buradan belediye başkanlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, vekillerimize ve siyasi partilerimizin il başkanlarının hepsine sesleniyorum. Karayolları bu açıklamayı yapıyor, halen biz birbirimizle tartışma içerisindeyiz. Yozgat, Kırşehir, Sivas ve Konya bizden daha fazla yatırım alıyorlar. Devlet desteği almayan Kayseri'nin bir arpa boyu yol almayacağını ve ileriye gidemeyeceğinin örneklerini şöyle izah etmek istiyorum. Kayseri'de Erciyes dağı ile ilgili bizim yatırımlarımız oldu. Neredeyse bir tamamı belediyenin uzun vadeli borçlanmaları ile oldu. Erzurum'da bir kayak merkezi yaptı ama tamamen devlet desteğiyle. Bugün geldiğimiz noktada Kadir Has Stadımızdan ve bir takım sosyal tesislerimizin hepsini hayırsever desteği ve Kayseri'nin kaynakları ile yaptırırken, bugün Konya, Sivas, Gaziantep gibi yerlerde devlet destekleriyle aynı hizmetleri alıyorlar. Burada bizim vekillerimize, il başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, karayolları ve devletin kademelerine mutlaka bir şeyler söylememiz lazım. Aramızda ne fark var. Bizde büyükşehiriz. Kayseri tarihinde ticari bir şehir olarak anılırken, geldiğimiz noktada karayolları bölge müdürlüğü açıklama yapıyor, 'En az desteği Kayseri alıyor' diyor" diye konuştu.



'Kayseri hükümet tarafından cezalandırılıyor mu' diyen Kazım Yücel, sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Bizim Yahyalı diye bölgemiz var. Yahyalı, Kapuzbaşı şelaleleri ile ünlü, geçmişte yurtdışından turist çekmiş müthiş bir şelalemiz. Kapuzbaşı ile Adana arasını hesap ettiğinizde çok kısa bir mesafe var. 50-60 kilometrelik bir aşınmazı aştığınız takdirde Akdeniz bölgesinden 5 milyon nüfusu Kapuzbaşı'na çekebilirsiniz. Bu projeyi muhalif İYİ Partili bir meclis üyesi mi açıklayacak. O kadar dağlar delindi. Buradaki Toroslarda karayolu ile ulaşıma açılabilir. Adana'dan Kapuzbaşı'na hızlı bir şekilde bu projenin hayata geçirilmesi ve Akdeniz bölgesinin turisti taşınmalıdır. Bu proje bugün itibariyle tarafımızca açıklanıyor. Umarım yetkililer bunu duyar ve hayata geçirilirler. Bu kadar konuyu anlatınca ben sivil toplum örgütlerine, l başkanlarıma, belediye başkanlarıma, Kayseri'de yaşayan sanayicime sesleniyorum. Kayseri devlet desteği alamayan bir şehir olduğu için hükümet tarafından cezalandırılıyor muyuz?" - KAYSERİ

Kaynak: İHA