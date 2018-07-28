İYİ Partili Koray Aydın, Meral Akşener'in Evinin Önünde Büyük Pot Kırdı: Liderimiz Bahçeli

İYİ Parti Milletvekilleri, genel başkan yardımcıları ve İYİ partili yöneticiler heyet halinde Meral Akşener'in evine gitti. Akşener'in evine giden heyet içinde partinin önde gelen isimleri Aytun Çıray, Ümit Özdağ, Koray Aydın ve Ahat Andican da bulunuyordu.

İYİ PARTİLİ KORAY AYDIN BÜYÜK BİR GAFA İMZA ATTI

Akşener'in evinde gerçekleşen görüşmeden sonra İYİ Parti Milletvekili Koray Aydın, evin önünde bekleyen kalabalığa seslendi. Koray Aydın partililere, Meral Akşener'in göreve yeniden döneceğini açıklamak üzere mikrofon başına geçti. Ancak Aydın konuşması inanılmaz bir gafa imza attı. Aydın'ın, "Pazartesi günü saat 15'de sayın liderimiz Devlet Bahçeli" sözleri sonrası evin önünde bekleyen kalabalıktan ıslık sesleri yükseldi.

KORAY AYDIN, YAPTIĞI HATAYI DÜZELTTİ

Aydın daha sonra yaptığı hatayı anlayarak, "Genel Başkanımız sayın Meral Akşener, genel merkezde saat 15'te görevinin başında olacak" sözleri ile yaptığı gafı düzeltti.