İyi Partili Kocamaz'a Davullu Zurnalı Karşılama

Mersin'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından grup toplantısında rozet takmasının ardından kentte dönen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Anamur ilçesinde davul ve zurna ile karşılandı.

Kentte dönmesinin ardından ziyaretlere başlayan Başkan Kocamaz, İl Başkanı Servet Koca ve partililerle Anamur ilçesine gitti. Başkan Kocamaz, D-400 karayolu Pullu mevkii Anamur girişinde İYİ Parti İlçe Başkanı Erdal Bulut, Belediye Başkanı Mehmet Türe, parti yöneticileri ve meclis üyeleri ile birlikte yoğun bir katılım davul zurna eşliğinde karşılandı. Burada kesilen kurbanın kanı, Başkan Kocamaz ve Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe'nin alnına sürüldü. Karşılamanın ardından konvoy eşliğinde Başkan Türe ve beraberindekilerle İYİ Parti ilçe teşkilatına geçen Kocamaz, kendisi için kurban edilecek olan koçu, Anamur Hayvanseverler Derneği Başkanı Füsun Bayraktaroğlunun ricasını üzerine azat etti.

Partide, İlçe Başkanı Erdal Bulut, Başkan Türe, Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz ve İl Başkanı Koca, birere konuşma yaptı. Yapılan konuşmalarda, Yörük diyarı Anamur ve Mersin'e hizmetlerinin bitmediğini ve Meral Akşener'in liderliğinde kent merkezi ve birçok ilçeyi 31 Mart 2019 seçimlerinde İYİ Parti saflarına katacaklarını söylendi.

Parti teşkilatı önünde toplanan vatandaşlar da,'Kocamaz, seni kimse yıkamaz? diyerek slogan attı.

İlçe Başkanı Bulut, Hacı Gürb'ün arşivinden 1964 yılında çekilmiş bir Anamur fotoğrafı Başkan Kocamaz'a hediye etti. Kocamaz daha sonra Anamur Belediyesi'ni ziyaret ederek, Başkan Türe'yi ile makamında sohbet etti.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Türe, Kocamaz ve beraberindeki misafirlere Anamur muzu ikram etti. İl Başkanı Servet Koca, Ovabaşı Mahalle Muhtarı Gani İmdat'ın kullandığı 1970 model Renault binek otomobil ile Belediyeye gelmesi günün espri konusu oldu.

Belediye binası önünde Başkan Türe ve beraberindekilerle bir hatıra fotoğrafı çektiren Kocamaz, daha sonra Bozyazı, Aydıncık ve Gülnar ziyaretleri için ilçeden ayrıldı. - Mersin