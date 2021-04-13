İYİ Partili Kabukcuoğlu, ulaşım altyapısında Eskişehir'in ihmal edildiğini söyledi
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İYİ Partili Kabukcuoğlu, ulaşım altyapısında Eskişehir'in ihmal edildiğini söyledi

Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika
İYİ Partili Kabukcuoğlu, ulaşım altyapısında Eskişehir'in ihmal edildiğini söyledi

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Eskişehir'in hükümetin ulaşım projelerinde öncelikler arasında bulunmadığını ve ulaşım altyapısında ihmal edildiğini öne sürdü.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Eskişehir'in hükümetin ulaşım projelerinde öncelikler arasında bulunmadığını ve ulaşım altyapısında ihmal edildiğini öne sürdü.

Kabukcuoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Eskişehir halkının değişmeyen talebinin, kentin ulaşım sorununun çözülmesi olduğunu ifade etti.

Eskişehir'in, hükümetin ulaşım projelerinde öncelikleri arasında bulunmadığını savunan Kabukcuoğlu, halkın talebinin görmezden gelindiğini belirtti.

Hükümetin yatırım programlarında Eskişehir'in ulaşım sorununun yer alamadığını ileri süren Kabukcuoğlu, "Eskişehir, Türkiye'nin 25. büyük şehridir ve 6 bin yıllık da bir geçmişe sahiptir. Bünyesinde 3 üniversite barındıran kent, tarım ve sanayi alanlarında da son derece gelişmiştir. Konumu bakımından stratejik önemi sahip olan Eskişehir, yolları bakımından son derece ihmale uğramış bir şehirdir. Bu, canını dişine takıp çalışan Eskişehirli sanayiciye haksızlıktır, halka haksızlıktır." diye konuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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