İYİ Partili Kabukcuoğlu'ndan Çin'e "Uygur Türkleri üzerindeki baskıyı kaldırma" çağrısı

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Çin hükümetinin Uygur Türkleri üzerindeki baskıyı kaldırması gerektiğini belirterek "Çin, 80 yıl kadar önce maruz kaldığı emperyalist ülkelerin baskısını unutmamalıdır.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Çin hükümetinin Uygur Türkleri üzerindeki baskıyı kaldırması gerektiğini belirterek "Çin, 80 yıl kadar önce maruz kaldığı emperyalist ülkelerin baskısını unutmamalıdır." dedi.

Kabukcuoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Uygur Türklerinin yaşadığı Doğu Türkistan'ın 1 milyon 800 bin kilometrekare büyüklüğünde, 10 milyon kişinin yaşadığı yer olduğunu söyledi. Çin'in sahip olduğu petrol ve doğal gaz kaynaklarının üçte birinin 148 madenden, 118'inin Doğu Türkistan'dan çıkarıldığını anımsatan Kabukcuoğlu, "Uygur Türkleri ciddi şekilde Çin baskısı altındadır. Doğu Türkistan Türklerinin sesinin duyurulmaması için Çin elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Çin, bölgenin Uygur Türklerine ait olduğu gerçeğini görmezden gelerek bölgeye inanılmaz bir asimilasyon uygulamaktadır." diye konuştu.

Kabukcuoğlu, Çin hükümetinin muhalif gördüğü ne kadar Uygur Türkü varsa aileleriyle birlikte toplama kampına gönderdiğini ileri sürdü.

Türkiye'nin akıllı politikalar uygulayarak Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskılarını azaltabileceğini ifade eden Kabukcuoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti, tüm soydaşlarıyla Türkiye Cumhuriyeti'dir. Kardeşlerimizden birisi baskı altındaysa Türkiye Cumhuriyeti olarak biz de baskı altındayız. Türk milleti olarak biz de rahat değiliz. Çin, 80 yıl kadar önce maruz kaldığı emperyalist ülkelerin baskısını unutmamalıdır. Bizim Çin halkı ile sorunumuz yoktur. Çin hükümetinin kısa süre içinde Uygur Türkleri üzerindeki baskısını kaldırması çağrımızı tekrarlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen