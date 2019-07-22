İYİ Partili ilçe başkanına saldıranlar yakalandı

İYİ Partili ilçe başkanına saldıranlar yakalandı

İYİ Parti Güngören İlçe Başkanı Ayhan Kurt, dükkanının önünde 6 kişilik grubun saldırısına uğradı.

İYİ Partili ilçe başkanına saldıranlar yakalandı

İYİ Parti Güngören İlçe Başkanı Ayhan Kurt, dükkanının önünde 6 kişilik grubun saldırısına uğradı.
Edinilen bilgiye göre, Haznedar Mahallesi İlkyuva Caddesi'ne gelen grup, dükkanının önünde Kurt'a saldırdı.
Saldırganların yakalanması için Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.
Polis 6 şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürürken, Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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