İYİ Partili Erozan: "Vatandaşlarımızın vereceği destekle başarıya ulaşacağız"
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İYİ Partili Erozan: "Vatandaşlarımızın vereceği destekle başarıya ulaşacağız"

04.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:37
İYİ Partili Erozan:

İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan, "Ne zaman olacaksa olsun seçim, biz her zaman seferberlik halindeyiz.

İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan, "Ne zaman olacaksa olsun seçim, biz her zaman seferberlik halindeyiz. Bu seferberlikle vatandaşlarımızın vereceği destekle başarıya ulaşacağız." dedi.

Erozan ile İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral ve Genel İdare Kurulu Üyesi Kadriye Ünler, ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı'ya geldi.

Erozan, partisinin Çankırı İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'yi arşınladıklarını söyledi. Sayılarının az ancak performanslarının yüksek olduğunu belirten Erozan, "Performans sadece sokakta hissedilmiyor, Millet Meclisinde de hissediliyor. Bu çabamızla ümit ediyoruz ki ne zaman olacaksa olsun seçim, biz her zaman seferberlik halindeyiz. Bu seferberlikle vatandaşlarımızın vereceği destekle başarıya ulaşacağız." dedi.

Oral ise bir gazetecinin Ümit Özdağ'ın partisinden istifa ettiğini hatırlatması üzerine, şöyle konuştu:

"Bu sözleri söyleyen insanın bizlerle aynı safta olmamasından da gurur duyuyorum. İYİ Parti olarak Meclise FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için önerge verdik ancak reddedildi. Bize böyle bir şey diyebilmek için acaba Ümit Özdağ İYİ Parti'de beklemiş olduğu konumu elde etmiş olsaydı bugün bu iftiralara, bu çirkin iftiralara muhatap olur muyduk? Bu vesile ile tabii elinde başka bir şey kalmadı, söyleyeceği şey de kalmadı. Biz bu iftiralara 'Hadi oradan.' der geçeriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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