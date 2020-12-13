İYİ Partili Ergun, çiğ süt referans fiyatında yapılan artışı yetersiz buldu Açıklaması
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İYİ Partili Ergun, çiğ süt referans fiyatında yapılan artışı yetersiz buldu Açıklaması

13.12.2020 12:21 | Son Güncelleme: 13.12.2020 12:24
İYİ Partili Ergun, çiğ süt referans fiyatında yapılan artışı yetersiz buldu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun, "Ya üreticiye makul sübvansiyonlar ve vergi indirimleri sağlanmalı ya da çiğ süt referans fiyatı 3 lira 60 kuruşun altında olmayacak şekilde güncellenmelidir.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun, "Ya üreticiye makul sübvansiyonlar ve vergi indirimleri sağlanmalı ya da çiğ süt referans fiyatı 3 lira 60 kuruşun altında olmayacak şekilde güncellenmelidir." dedi.

Ergun, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin derin bir ekonomik krizle boğuştuğunu, Türk lirasının döviz kuruna karşı değer kaybı yaşadığını, özellikle tarım sektöründe girdi fiyatlarının gelinen noktada arttığını ileri sürdü.

Yaklaşık 10 aydır dünyayı ektisi altına alan koronavirüs pandemisinin, tarımın ve tarımsal üretimin stratejik bir sektör olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade eden Ergun, 2 lira 30 kuruş olan çiğ süt fiyatlarında yapılan 50 kuruş artırımın beklentileri karşılamadığını söyledi.

Maliyetlerin arttığı bir dönemde açıklanan çiğ süt referans fiyatının 3 lira 60 kuruşun altında olmaması gerektiğini savunan Ergun, şöyle konuştu:

"Böyle bir fiyat vererek sütün maliyet ve fiyatı arasındaki makası daha fazla açan iktidar, süt üreticisine adeta 'hayvanını kes kardeşim' demektedir. Açıklanan kararla önümüzdeki dönemde ülkemizin hem süt hem de et konusunda karşı karşıya kalacağı büyük bir krizin temeli atılmıştır. Bu konuda ivedilikle çiğ süt referans fiyatı tüketiciye zarar vermeyecek araçlarla yeniden revize edilmelidir. ya üreticiye makul sübvansiyonlar ve vergi indirimleri sağlanmalı ya da çiğ süt referans fiyatı 3 lira 60 kuruşun altında olmayacak şekilde güncellenmelidir. Süt üreticisi vatandaşlarımızın para kazanabilmelerinin ve üretime devam edebilmelerinin başka yolu yoktur."

Naci Cinisli de Tarım Kredi Kooperatiflerinin tefeci mantığı ile çalıştığını, kamu bankasından satın aldığı kredileri yüksek faizlerle çiftçiye veren bir kurum olduğunu ileri sürdü.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında çiftçi borçlarının yapılandırılmasının yer almadığını belirten Cinisli, üreticinin kooperatiften aldığı kredilerin faiziyle birlikte artık altından kalkılamaz durama geldiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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