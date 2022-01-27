İYİ Partili Dervişoğlu: Türkiye'nin sorunlarının tartışılacağı yer TBMM'dir

DİYARBAKIR (DHA) - İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer' ifadesine, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun tepkisine ilişkin, " Türkiye'nin sorunlarının tartışılacağı yer Tbmm, uygulanacağı yer de başkent Ankara'dır. Bahsedilen açıklamaların ittifakın ruhuna zarar vereceğini düşünmüyorum" dedi.

İYİ Partili Dervişoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, koronavirüs testi pozitif çıkan Genel Başkanları Meral Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu dönemde tarihinde hiç tanık olmadığı krizlerle karşı karşıya kaldığını söyleyen Dervişoğlu, "Krizler bazen göz göre göre gelmekte, bazen de hiç beklenmedik anlarda karşımıza çıkmaktadır. Mevcut iktidarın muhtemel krizlerle ilgili herhangi bir öngörüsü olmadığı gibi, kriz anlarında hayata geçirmeyi düşündüğü gerçekçi bir eylem planı da yoktur. Tek dertleri vardır; o da krizlerin oluşturduğu vasattan, siyaseten nasıl beslenecekleridir" dedi.

"Daha önceden de benzer beyanlarda bulunulmuştur. Ben bu ülkede cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık yapmış kişilerin, 'Realiteyi tanıyoruz', 'Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer' gibi söylemlerine şahit olmuş birisiyim. Bunlar günlük siyasetin içinde kullanılabilir. Ama bize sorarsanız; Türkiye'nin sorunlarının tartışılacağı yer TBMM, uygulanacağı yer de başkent Ankara'dır. AB'nin yolu her yerden geçer ama Türkiye'nin sorunlarının tartışılacağı yer TBMM'dir. Biz ittifakın hangi şartlarda kurulduğunu çok iyi biliyoruz. Biz; CHP ile bazı yerlerde ittifak yaptık, bazı yerlerde de birbirimize rakip olduk. Bahsedilen açıklamaların ittifakın ruhuna zarar vereceğini düşünmüyorum."