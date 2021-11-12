İYİ Partili Dervişoğlu: Onların hazırlığı varsa bizim de hazırlığımız var

KOCAELİ (DHA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Meclis'e gönderilen fezlekeye ilişkin, "Sayın Türkkan'ın yargılanmasını sağlayabilirler. Bundan rahatsızlığımız yok. O yargılama esnasında iktidarın hangi kirli pazarlıklarla partimize kumpas kurduğunu da mahkemede dile getirmekten geri durmayacağız. Onların nasıl hazırlığı varsa bizim de o konuyla ilgili hazırlıklarımız var" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümünde yaptığı konuşmayı hatırlatarak, "İbret verici bulduk. 10 Kasım günü bile hem Cumhuriyetimizin banisi üzerinden milleti ayrıştırmaktan hem de siyasi rant peşinde koşmaktan geri durmadılar. Neymiş? Gazi Mustafa Kemal; Suriye, Libya, Irak ve Kafkasya'da görev yapmış ve AK Parti iktidarı da bu nedenle o bölgelerde etkinlik sağlamaya çalışıyormuş. Sayın Cumhurbaşkanının konuşma metinlerini kimler yazıyor bilmem ama kendisinin yerinde olsam bu tarih cahili ve milletin aklıyla alay eden zevatı sorgularım. Biz Türkiye'nin menfaati ve güvenliği söz konusu olduğu müddetçe dünyanın her yerinde olmaya elbette 'evet' deriz. Ancak Mustafa Kemal'in adı üzerinden sayılan coğrafyalar, o yıllarda Osmanlı toprağıydı. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk, askeri olduğu imparatorluğun topraklarında bir başka deyişle yani toprağında görev yapıyordu" dedi.

'İKTİDAR GÜNDEM DEĞİŞTİRİYOR'

Dervişoğlu, iktidar partisinin Lütfü Türkkan üzerinden gündemi değiştirmeye çalıştığını, asıl gündemin ise ekonomi olduğunu savunarak, "Milletin meselesi belli; işsizlik rekor kırıyor. Esnaf siftahsız dükkan kapatıyor. Yabancı yatırımcı Türkiye'yi terk ediyor. Mutfaklar yangına teslim olmuş. İktidar başka konuları konuşturmaya çalışıyor. İYİ Parti olarak gündem oyunlarına düşmeyecek ve milletin gerçek sorunlarını dile getirmeye iktidarı hayatın ve milletin gerçekleriyle tanıştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'BASKIN SEÇİM HAVASI SEZİYORUZ'

İktidarın erken seçim hazırlığında olduğunu ileri süren Dervişoğlu, "Hem iktidarın dilinden hem de ortakların ince ince manevralara başlamış olmalarından sinsi bir baskın seçim havası seziyoruz. Buradan ilan etmek isterim ki, Türkiye artık bir erken seçime gitmek mecburiyetindedir. Çünkü o seçimde biliyoruz ki bir şey değişecek ama Türkiye'de her şey değişecek. Milletimiz; refahı, huzuru, zenginliği bu değişimle bulacak. Sinsi adımlar atmaya hiç gerek yok, sonuçta kapısı çalınacak olan millettir. Her şeyi açıkça ve dürüstçe yönetin. Biz milletimizin İYİ Parti'yi göreve çağırdığını duyuyoruz, bu sesin AK Parti'nin kulaklarında çınladığını ve iktidarı kaybetme korkusu yarattığını da görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİZİM DE HAZIRLIKLARIMIZ VAR'

Toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Dervişoğlu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Meclis'e gönderilen fezlekeye ilişkin ise "Bu kadar kısa zamanda hem yargının hareket geçmesi hem de TBMM ve iktidar partisinin bu denli vaziyet almasını Sayın Cumhurbaşkanının talimatlarıyla ilişkilendiriyorum. İktidara söylüyorum; yargılamadan rahatsızlığımız yok, öyle anlaşılıyor ki, fezlekeyi Meclis gündemine getirecekler, çoğunlukları yeterlidir. Sayın Türkkan'ın yargılanmasını da sağlayabilirler. Bundan rahatsızlığımız yok, o yargılama esnasında iktidarın hangi kirli pazarlıklarla partimize kumpas kurduğunu da mahkemede dile getirmekten geri durmayacağız. Onların nasıl hazırlığı varsa bizim de o konuyla ilgili hazırlıklarımız var. Mahkemede her şey belli olur" dedi.