İYİ Partili Çıray'ın Ağabeyi, AK Parti'den İzmir Aday Adayı Oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çağrı Yaptı

İYİ Parti Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'ın ağabeyi Haldun Çıray, İzmir'de AK Parti'den Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için ilk resmi başvuruyu yaptı. Yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yapan Çıray, " Özgeçmişime baksın, sorsun soruştursun, bir karar versin. Boynum kıldan ince. 'İzmir'in yüzü' falan diyorlar bazı adaylar için. Ben İzmir'in ta kendisiyim" dedi.

İZMİR İÇİN İLK BAŞVURUYU AYTUN ÇIRAY'IN AĞABEYİ YAPTI

Partiye giderek aday adaylık başvurusu yaptığını, kimseye ricada bulunmayacağını söyleyen Haldun Çıray, "Beni Cumhurbaşkanım atasın. Çünkü ben belediye başkanı olmak istiyorum. Herkese rica ederek gelen bir belediye başkanı değil. Cumhurbaşkanı, Büyükşehir adayını belirleyecek. Özgeçmişime baksın, sorsun soruştursun, bir karar versin. Boynum kıldan ince. 'İzmir'in yüzü' falan diyorlar bazı adaylar için. Ben İzmir'in ta kendisiyim" dedi.

'KARDEŞİME BAZEN KIZIYORUM'

Kardeşi Aytun Çıray'ın, AK Parti'den aday adaylık başvurusu yapmasına karışmadığını söyleyen Haldun Çıray, "Biz aramızda sadece memleket meselelerini konuşuruz. Bir şey diyeceğini sanmıyorum. Bana gönülden destek olacağına inanıyorum. Bizde böyle bir tartışma söz konusu olmaz. Ben bizi eleştiriyor diye biraz kızarım ona" dedi.