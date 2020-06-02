İYİ Partili Cinisli, TARSİM'in kaldırılmasını istedi
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İYİ Partili Cinisli, TARSİM'in kaldırılmasını istedi

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) "pratikte bir rolünün olmadığını" savunarak kaldırılmasını istedi.

İYİ Partili Cinisli, TARSİM'in kaldırılmasını istedi
02.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:15

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) "pratikte bir rolünün olmadığını" savunarak kaldırılmasını istedi.

Cinisli, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ile Meclis'te, tarım sektöründeki gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de tarımı, stratejik bir sektör ve milli güvenlik sorunu olarak gördüklerini dile getiren Cinisli, tarım sektörünün, şu anda zarar eden bir sektör haline geldiğini savundu.

Köylerin üretim üssü olmaktan çıktığını öne süren Cinisli, "Üretim üslerini bizim tekrar ülkemize kazandırmamız lazım. Maalesef son zamanlardaki ekonomik politikalar yüzünden köylerimizi ucuz yaşanan, yaşlı nüfusunun yaşadığı yerler haline getirmiş durumdayız. Çiftçilerimizi yüreklendirip, onlara örnek modeller verip, para kazandıracak formülleri hayata geçirmemiz şarttır." diye konuştu.

Cinisli, köylerdeki kadastro yenilemelerinin "toplulaştırma" adı altında yapıldığını, bunun yerine üretim desenli planlamayla arazi kullanımının çiftçilere sunulması gerektiğini kaydetti. Cinisli, ayrıca tarımda çalışan kadınların şartlarının da iyileştirilmesini istedi.

TARSİM'in yapısının değişmesi gerektiğini savunan Cinisli, "TARSİM'i her çiftçi yaptırmıyor. Tarım sigortası yaptırmayan geniş bir tarım nüfusu var. TARSİM, ürünün yüzde 40'ına kadar zarar gelirse devreye giriyor. Teklifimiz, bunun yüzde 10'a kadar düşürülmesidir. Ayrıca TARSİM'in ortadan kaldırılmasını teklif ediyoruz. TARSİM'in pratikte bir rolünün olmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş da çiftçilerin ağır şartlarda tarım yaptığını, ciddi zararlarının olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 46 şehrinde yaşanan felaket nedeniyle çiftçilerin mağdur olduğunu ifade eden Yokuş, ısı değişimlerinden dolayı vatandaşın uğradığı zararın, devlet tarafından görülmediğini öne sürdü.

Yokuş, "Tarımın ne kadar stratejik bir öneme sahip olduğunu artık anlamamız, ders çıkarmamız lazım. Tarıma tez elden sahip çıkılmalı. Alım garantisi uygulaması başlamalı." dedi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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