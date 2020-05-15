İYİ Partili Cesur: "Türkiye test yapma kriterlerini değiştirmeli ve genişletmelidir"
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İYİ Partili Cesur: "Türkiye test yapma kriterlerini değiştirmeli ve genişletmelidir"

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, koronavirüs ile mücadeleye ilişkin, "Türkiye, derhal test yapma kriterlerini değiştirmeli ve genişletmelidir.

İYİ Partili Cesur:
15.05.2020 13:46 | Son Güncelleme: 15.05.2020 13:46

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, koronavirüs ile mücadeleye ilişkin, "Türkiye, derhal test yapma kriterlerini değiştirmeli ve genişletmelidir." dedi.

Cesur, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, insanlığın çok zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, Türkiye'de Kovid-19'a ilişkin yaşanan süreçleri anlattı.

İYİ Partinin 30 Ocak'ta koronavirüse ilişkin araştırma önergesi verdiğini ve bu önergenin AK Parti ile MHP milletvekilleri tarafından reddedildiğini, 11 Şubat'ta İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in Kovid-19 ile ilgili yapılması gerekenleri kamuoyuyla paylaştığını hatırlatan Cesur, "Üzülerek ifade etmeliyim ki, bugünleri gördüğümüz o gün eğer gerekli önlemler alınsaydı veya daha sonra yapılan hazırlıklar yapılsaydı ölüm sayısı 4 bin 7'ye ulaşmazdı." ifadesini kullandı.

Kendisinin "İYİ Parti Korona Komisyonu" üyesi ve bir tıp doktoru olarak "Kovid-19 Raporu" hazırladığını ve bunu 1 Mayıs tarihinde açıkladığını hatırlatan Cesur, o günden bugüne yaşanan gelişmeleri anlattı.

Türkiye'de gerçekleşen verilerle Güney Kore'nin verilerini karşılaştıran Cesur, Türkiye'nin Güney Kore'ye göre çok kötü durumda olduğunu savundu. Cesur, Japonya ve Çin'in verilerini de Türkiye'nin verileri ile karşılaştırdı.

Kamuoyunda milyon kişi başına vaka sayısı diye bir değerin konuşulduğunu ve Türkiye'nin çeşitli ülkelerle kıyaslandığını anımsatan Cesur, "Milyon kişiye düşen vaka sayısına baktığımızda Türkiye'nin 1716, Çin'in 58, Japonya'nın 127, Güney Kore'nin 214 vakası var. Türkiye'de ölüm sayıları az diye birtakım ülkelere göre övünüyoruz, milyon kişiye düşen ölüm sayısına bakarsak eğer Türkiye'de 48, Çin'de 3, Japonya'da 5, Güney Kore de 5. Yeni vaka açısından dünyada hala 11. Avrupa'da 3. sırada olan Türkiye, toplam vaka açısından da dünyada 10. sıradadır. Biz neden böyle olduk? Güney Kore, Japonya hatta Çin olabilir miyiz? Maalesef eğer dün söylediklerimiz yapılsaydı kaçırmayacağımız o treni çoktan kaçırdık." diye konuştu.

Türkiye'nin alması gereken önlemleri anlatan Cesur, şöyle devam etti:

"Türkiye, derhal test yapma kriterlerini değiştirmeli ve genişletmelidir. Dünya Sağlık Örgütü uyarılarda bulunuyor ve en son uyarısında bu konuyla ilgili 'dünya günde 40 milyon test yapmalı' dedi. Türkiye'nin nüfusu dünya nüfusunun yüzde 1'idir. O halde Türkiye, günde DSÖ'nün önerisine göre 400 bin test yapmalı ki bu hadiseyi baskılayabilsin, kısa sürede bitirebilsin. Bir şekilde bitecektir. Tedbirleri yeterli almadığınızda bunu zamana bıraktığınızda daha geniş zamanda bitirebilirsiniz ama yeni ölümler, vakalar, yeni ekonomik anlamda iflaslar demektir."

Aylin Cesur, Türkiye'nin derhal DSÖ'nün önerdiği kodlama sistemine geçmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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