İyi Partili Ataş'tan Tarım İçin Araştırma Önergesi

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye'de tarımın çöküş aşamasına geldiğini savunarak, Meclis'e araştırma önergesi verdi. Ataş, "Tarım stratejik bir sektör. Türkiye bugün tarımsal arz ve gıda güvenliği bakımından riskli ülkeler arasına girmiştir ve ülkede bu konuda ciddi tehdit altında" dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, partili milletvekillerinin de desteği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na tarım konusunda sorunların tespiti ve çözümü için Meclis araştırma önergesi verdi. Tarımda yaşananlarla birlikte sosyal anlamda da sıkıntıların ortaya çıktığını anlatan Ataş, "Türk tarımı son 16 yıldır uygulanan yanlış politikalar nedeniyle çöküş aşamasına gelmiştir. Bu çöküş tarımsal üretim, istihdam, dış ticaret ve tarımsal enflasyon göstergelerine de yansımıştır. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizden en çok etkilenen sektörlerin başında girdi maliyetlerinin artması gibi nedenlerle tarım ve hayvancılık gelmektedir. Türkiye bugün tarımsal arz ve gıda güvenliği bakımından riskli ülkeler arasına girmiştir, Türk tarımının sorunları bütüncül bir anlayışla ele alınmalı, Türk çiftçisi sadece bir bakanlığın uyguladığı yanlış politikalara mahkum edilmemelidir. Türkiye'nin tarımsal üretim bakımından tekrar kendi kendine yeter bir ülke olmasının önündeki engeller tespit edilmelidir. Tarım sektöründeki çözülme, sadece iktisadi yönleriyle değil, sosyal boyutlanıla da ele alınmalı, üreticinin kırsal kesimdeki tarımsal üretimi bırakma nedenleri de ortaya konulmalıdır" diye konuştu.

'TARIMDAKİ ÇÖKÜŞ, BÜYÜK İLLERİMİZE GÖÇ BASKISI OLARAK YANSIMIŞTIR'

Türkiye için stratejik bir sektör olan tarımda tüm alt sektör ve ürünleriyle birlikte hem arz tarafında hem de talep tarafında sorunların detaylı bir şekilde araştırılması gerektiğini savunan Ataş, "Özellikle, tüketici için ciddi bir sorun olan gıda enflasyonun nedenleri değer zinciri ve ekosistem yaklaşımı çerçevesinde ele alınmalıdır. Tarımdaki çöküş, büyük illerimize göç baskısı olarak yansımış, birçok yeni sosyal sorunun ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Türk tarımının sorunlarının, ulusal ve il düzeyinde üretim ve talep merkezlerini de dikkate alarak ortaya koymak ve bu sorunlara ilişkin doğru çözüm önerileri geliştirilmesini sağlamak amacıyla Meclis araştırması talebinde bulunduk" dedi.

- Kayseri