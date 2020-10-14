İYİ Partili Ağıralioğlu: Yargı mensupları tweet atamazlar

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Yargı mensupları tweet atamazlar.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Yargı mensupları tweet atamazlar. Devlet kurumları, arasında tweet atarak kendi itibarına suikast etmez" dedi.

Yavuz Ağıralioğlu, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın tepki çeken tweetiyle ilgili değerlendirme yaptı. Ağıralioğlu, "Medeni bir ülkeyiz. Büyük imparatorluklar kurduk. Tarih içerisinde parmakla gösterilebilen milletlerden birisi biziz. Milletimizin büyüklüğüne, seciyesine uygun davranalım. Diyelim ki mevzisinin mevkisinin sorumluluğunu taşıyamamış münasebetsiz tweet atmış. Bunun da o mekanizma içerisinde tedbirini alan, disiplin soruşturması gerektiriyorsa onun da mekanizmalarını kuran ve işletebilen bir süreç var orada. O işlesin. Her mevzunun peşine bir hafta 10 gün memleketin enerjisini emecek, hukuk devleti olma görüntümüzü bozabilecek, devlet adamlarımızın ciddi devlet adamları olmadığına dair kanaat oluşturabilecek bu ucuzluktan kaçınmak lazım. Bence yanlış bir tweet. Böyle bir tweet atılmaz. Yargı mensupları tweet atamazlar. Devlet kurumları, arasında tweet atarak kendi itibarına suikast etmez; ayıptır, günahtır" dedi.Ağıralioğlu, yargının itibarının artması gerektiğine işaret ederek, "Parmakla gösterilebilir bir Anayasa Mahkemesi'nin olması lazım. Türkiye'deki adli mekanizmanın çalışmasından adalet doğması lazım. Adalet duygusu o kadar keskin o kadar berrak hale gelmesi lazım ki dışarıda devletimizin itibarıyla ilgili hiç kimse ileri geri konuşamamalıdır. Anayasa Mahkemesi'ni boşa düşürmemek lazım. Diyelim ki 'Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı bu şekilde vermeye hakkı yoktur'. Ama ona rağmen biz Anayasa Mahkemesi'ni boşa düşürürsek, memlekette sığınılacak limanları berbat etmiş olacağız. Dolayısıyla onu kendi içerisinde düzeltmesine imkan vermek lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU