İYİ Partili Ağıralioğlu: "Türkiye artık seçim sathına girdi"

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Türkiye ister zamanında ister de erken olsun artık seçim sathına girdi." dedi.

Ağıralioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında hükümetin her yaptığına stratejiymiş havası verdiğini ancak halk nezdinde bir güveninin kalmadığını ileri sürdü.

Hükümetin en büyük problemlerinden birisinin güven sorunu olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, "Tayyip Bey topa gelişine vuruyor, kurmayları da Tayyip Bey'in vurduğu istikamete kaleyi taşıyorlar. İşte buna da strateji diyorlar. Tayyip Bey topa gelişine vuruyor, ekonomi kurmayları da top nereye gitmişse kaleyi oraya taşıyıp 'efendim isabet ettiniz' diyorlar." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin öngörülemez ve belirsiz bir ülke durumuna düşürüldüğünü iddia eden Ağıralioğlu, üretirken de satarken de insanların en çok ihtiyaç duydukları şeyin ekonominin stabil olması olduğunu kaydetti.

Ağıralioğlu, "Dolar 8 liraya bile inse insanlar buna kanaat etmelidir ki yatırımlarını planlayabilsin. Yarın doların kaç lira olacağını bilemediğiniz bir ülkede kimse kılını kıpırdatmaz. Dolayısıyla doların 18 liradan 10 liraya düşmesi yatırım duygusunu geliştirmiyorsa burada bir güven eksikliği vardır. Güven, hedeflerini tutturabilen hükümetlerin etrafında oluşabilir." diye konuştu.

"Döviz hareketliliğinden istifade edenler kimlerdir?" sorusunu soran Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"Güven vermek için ekranlara Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi çıkarıyorlar. Oysa daha önce dolar 18 liraya çıkarken eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan hiç açıklama yapmadı. Şimdi Sayın Bakan, 'gözlerime bakar mısınız, gözlerimde ne görüyorsunuz?' diyor. Biz sizin gözlerinizde başarısızlıktan mahcubiyet duymayan bir cüretkarlık görüyoruz. Millet size 20 defa bütçe yapma fırsatı verdi. Yolun başında simit hesabı yaptınız, yolun sonunda ise yarım simit satılmasından utanmayan bir cüretkarlık görüyoruz. Biz milletin gözlerinde fakirlik, siz zenginlik görüyorsunuz. Biz milletimizin gözünden yokluk kuyruğu, siz varlık kuyruğu görüyorsunuz. Biz benzinliklerdeki kuyruklara 'yokluk', siz ise 'bolluk kuyruğu' diyorsunuz. 20 sene iktidarda kalacaksınız, fakirliği çözmeyeceksiniz, ondan sonra utanmadan milletin karşısına çıkıp 'gözlerimin içinde ne görüyorsunuz?' diyeceksiniz. Birazcık izan duygusu kalmışsa milletin gözünde ne görüldüğünü anlatın."

Türkiye'nin ister zamanında ister de erken olsun artık seçim sathına girdiğini dile getiren Ağıralioğlu, "Tayyip Bey'in konuşmaları, vaatleri, bütçeye rağmen heves ettikleri, yapılan ve uygulanan politikalar, her şey seçimin sinyallerini veriyor. Artık hükümetin 'ne vereyim abime?' dönemidir. EYT'yi vereyim abime, 3600 vereyim abime, abimin icralardaki dosyalarını sileyim. Abime nezaket ve izan vereyim, abimi dinleyeyim. Bu dönem Tayyip Bey için 'abime ne vereyim?' dönemidir." ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın "Çin, Türk Devletleri Teşkilatı'nın doğal üyesidir" şeklinde açıklama yaptığını aktaran Ağıralioğlu, bu "talihsiz açıklamaları" doğru bulmadıklarını belirtti.