İYİ Partili Ağıralioğlu: Normalleşme ramazan sonuna tehir edilmeliydi
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İYİ Partili Ağıralioğlu: Normalleşme ramazan sonuna tehir edilmeliydi

İYİ Partili Ağıralioğlu: Normalleşme ramazan sonuna tehir edilmeliydi
07.05.2020 16:23 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:23

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, koronavirüs salgını ile mücadeledeki normalleşme sürecine ilişkin, "Normalleşme adımlarını mayıs ayı için erken buluyoruz.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, koronavirüs salgını ile mücadeledeki normalleşme sürecine ilişkin, "Normalleşme adımlarını mayıs ayı için erken buluyoruz. En azından normalleşme adımları ramazan ayı sonrasına, Haziran'a kadar tehir edilmeliydi" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Ağıralioğlu, kontrollü sosyal hayata geçişte, ülke genelindeki rehavetin yeni vakalar ve daha ciddi tablolar doğurabileceğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Ağıralioğlu, "Bu sebeple normalleşme adımlarını mayıs ayı için erken buluyoruz. En azından normalleşme adımları ramazan ayı sonrasına, Haziran'a kadar tehir edilmeliydi. İnsanların hayatında doğabilecek bir gevşeklik beraberinde bazı ciddi riskleri de barındırmaktadır ve bu rehavet toplumun her tarafına da sirayet edebilecektir" diye konuştu.

'LİGLERİN BAŞLAMASI KARARI FEDERASYONA BIRAKILAMAZ'Liglerin başlamasıyla alakalı kararın Futbol Federasyonuna bırakılması konusunu eleştiren Ağıralioğlu, "'Sorumluluk Futbol Federasyonu'na aittir' demek ne demektir? 'Sorumluluk Futbol Federasyonu'na aittir' demenin neticesini nasıl algılayacağız? 'Eğer siz maçlar dolayısıyla hastalığa, virüse maruz kalırsanız sizin tedavinizi üstlenmeyeceğiz' demek midir? Bu sorumluluğa siz nezaret edeceksiniz" ifadelerini kullandı. Memleketin esas gündemini değiştirme heveslerine razı olmadıklarını belirten Ağıralioğlu, memlekette asıl darbenin mutfağa, pazar alışveriş filesine yapıldığını savundu.

Kaynak: DHA

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