KOCAELİ (DHA) - İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan 'Türkkan' açıklaması: Böyle bir kusuru görmezden gelemeyiz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesine ilişkin, "Bu bir yanlıştır. Bu yanlışın ama ile fakat ile lakin ile gölgelenmesi, Türk milletine hizmet iddiası olan bir partinin değil, hiçbir Türk milletinin hiçbir ferdinin karı değildir. Böyle bir kusuru görmezden gelemeyiz" dedi.

İYİ Partili Ağıralioğlu, TBMM'de partisinin Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakını Tahir Gümren'e küfretmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında yaşanmaması gereken müessif bir hadisenin yaşandığını, Türkkan'ın söylediği sözün hiçbir gerekçe ile meşrulaştırılamayacağını söyledi. Ağıralioğlu, "Bu bir yanlıştır. Bu yanlışın ama ile fakat ile lakin ile gölgelenmesi, Türk milletine hizmet iddiası olan bir partinin değil, hiçbir Türk milletinin hiçbir ferdinin karı değildir. Böyle bir şeyi asla meşru göremeyiz. Meral Akşener, hizmetine talip olduğu milletin, hizmetini göreceği devletin süreci içerisinde hiç kimsenin kendisine, şahsiyetine, ırzına, iffetine hakaret edilmeyeceği bir ülke vaat etmektedir" dedi.

Ağıralioğlu, yapılan hatayı makul görmeyeceklerini vurgulayarak, "Böyle bir kusuru görmezden gelemeyiz. Ama, fakat, lakinle gölgelemeyiz. İYİ Parti, iyilik mücadelesinde bunu asla müsamaha ila karşılamaz. Hiçbir arkadaşımız bunu böyle karşılamıyor. Sadece partimiz değil, bu memlekette izan duygusu olan hiçbir Müslüman Türk evladı bunu makul görmez" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet