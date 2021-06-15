İYİ Partil'li Okutan: "Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğini tek başına üstlenmesi, sakıncalı gelişmelere yol açabilir"
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İYİ Partil'li Okutan: "Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğini tek başına üstlenmesi, sakıncalı gelişmelere yol açabilir"

İYİ Partil'li Okutan: 'Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğini tek başına üstlenmesi, sakıncalı gelişmelere yol açabilir'
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan, Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğini, NATO misyonu ya da uluslararası ortak bir görev gücü söz konusu değilken tek başına üstlenmesinin sakıncalı gelişmelere yol açabileceğini ifade etti.

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan, Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğini, NATO misyonu ya da uluslararası ortak bir görev gücü söz konusu değilken tek başına üstlenmesinin sakıncalı gelişmelere yol açabileceğini ifade etti.

Okutan, yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın, Joe Biden döneminde ABD ile ilişkileri istenen seviyeye çekmek için tavizler vermeye başladığını öne sürdü.

Bunlardan birinin de ABD'ye ait askeri birliklerin Afganistan'dan çekilmesiyle Türkiye'nin Kabil Havaalan'ının güvenliğini üstlenme girişimi olduğunu aktaran Okutan, "Gelinen noktada, ülkemiz stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkisini kaybettiği ABD'nin kullanışlı müttefikliğine sürüklenmiş görünmektedir." görüşünü savundu.

Okutan, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğini, NATO misyonu ya da uluslararası ortak bir görev gücü söz konusu değilken tek başına üstlenmesi, sakıncalı gelişmelere yol açabilecektir. Her şeyden önce ABD çekilirken arkasında istikrarsız, her an patlamaya hazır bir ülke bırakmaktadır. Ülkenin büyük kesiminde hakimiyet tesis ettiği bilinen, tüm yabancı güçlerin ve bu arada Türkiye'nin askeri unsurlarının da ülkeden çekilmesini isteyen Taliban'ın ilk hedefinin Kabil'i ve diğer birtakım merkezleri ele geçirmek olduğu açıktır. Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğini üstlenmesiyle Taliban'la çatışmaya girmesi ve iç çatışma ve hatta savaşta taraf haline gelmesi kaçınılmaz görünmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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İYİ Partil'li Okutan: "Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğini tek başına üstlenmesi, sakıncalı gelişmelere yol açabilir" - Haberler
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