İYİ Partiden Turizmi Teşvik Kanunu'nda yapılan değişiklikle ilgili açıklama Açıklaması
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İYİ Partiden Turizmi Teşvik Kanunu'nda yapılan değişiklikle ilgili açıklama Açıklaması

İYİ Partiden Turizmi Teşvik Kanunu'nda yapılan değişiklikle ilgili açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

İYİ Parti, geçen ay TBMM'de yasalaşan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin çekincelerini açıkladığını ve yasaya muhalefet şerhi düştüğünü bildirdi.

İYİ Parti, geçen ay TBMM'de yasalaşan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin çekincelerini açıkladığını ve yasaya muhalefet şerhi düştüğünü bildirdi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, orman vasıflı alanlar dahil olmak üzere, hazine taşınmazları ve tescili mümkün olan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde turizm merkezleri ilan etme yetkisinin Cumhurbaşkanı'na bırakılmasına dair çekincelerin TBMM'deki görüşmeler sırasında sıkça dile getirildiği ifade edildi.

Kamuoyunda yanlış algı yaratıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İYİ Parti, Turizmi Teşvik Kanunu'na kamuoyunda yaratılan algının aksine muhalefet şerhini düşmüştür. Cumhurbaşkanı'nı yetkilendiren kanunun, mevcut sistemin arazlarından biri olduğunun altı çizilmiştir. 'Orman vasıflı alanlar dahil olmak üzere, hazine taşınmazları ve tescili mümkün olan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde turizm merkezleri ilan etme yetkisi, Cumhurbaşkanı'na bırakılmaktadır. Bu durum, orman alanlarımızın talan edilmesi endişesi yaratmaktadır.' denilerek olası yağma ve talanlara karşı hem devletin hem de milletimizin hafızasına not düşülmüştür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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