İYİ Partiden istifa eden Ümit Özdağ kimdir, nerelidir? Ümit Özdağ neden istifa etti? Ümit Özdağ hangi partide? Hayatı ve biyografisi!

İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra mahkeme kararıyla partiye geri dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarıyla dikkat çeken isim hakkında Ümit Özdağ kimdir, nerelidir? Ümit Özdağ neden istifa etti? Ümit Özdağ hangi partide? sorularının yanıtları arandı.

İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia eden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edilmişti. Kararı mahkemeye taşıyan Özdağ partiye geri dönerken bugün TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Ümit Özdağ hakkında Ümit Özdağ kimdir? Ümit Özdağ neden istifa etti? Ümit Özdağ hangi partide? sorularının yanıtları merak edildi.

ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR, NERELİDİR?

Ümit Özdağ 3 Mart 1961 yılında, Tokyo Japonya'da doğan , Türk siyasal bilimler profesörü, siyasetçi ve yazardır. Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders verdi. 2001 yılında profesör oldu. 1999'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezini, 2003'te Diyanet Araştırmaları Merkezini, 2006'da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nü kurdu. Bu düşünce kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla ve yayınlarla Türk dış politikasına katkıda bulundu. Hâlen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde yer aldı.

Daha sonra MHP Kadın Kollarının ilk genel başkanlığını yapacak olan Gönül Özdağ ve Millî Birlik Komitesi üyesi olarak 27 Mayıs darbesine katılan kurmay yüzbaşı Muzaffer Özdağ'ın oğlu olarak 3 Mart 1961'de doğdu. Millî Birlik Komitesi içinde Alparslan Türkeş ile birlikte hareket eden babasının, 13 Kasım 1960'ta Japonya'ya hükûmet müşaviri olarak gönderilmesi nedeniyle Tokyo'da dünyaya geldi.

Lisans eğitimini Münih Ludwig Maximilian Üniversitesinin siyasal bilgiler, felsefe ve iktisat fakültelerinde tamamlamış ve yüksek lisans çalışmasını Türkiye'de planlı kalkınma ve Devlet Planlama Teşkilatı üzerine hazırlamıştır.

AKADEMİK KARİYERİ

1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1990 senesinde "Atatürk ve İnönü Döneminde ordu-siyaset ilişkileri" konulu çalışması ile siyaset bilimi doktoru olmuştur. 1993 yılında "Menderes Döneminde ordu-siyaset ilişkileri ve 27 Mayıs Askeri Hareketi" konulu tezi ile siyasal teori doçenti unvanını aldı.

1994 yılında Avrasya Dosyası adlı üç aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisini çıkarmaya başladı ve editörlüğünü yaptı. 1980'lerin sonundan itibaren terörizm ve etnik sorunlar konularında araştırmalar yaptı. 1995 senesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bu bölgelerdeki illerinden göç alan illerde sosyopolitik içerikli saha araştırmaları yaptı.

1997-1998 senelerinde ABD'de Baltimore'da Towson Üniversitesinde küreselleşme, Avrasya'da etnik sorunlar konularında araştırmalar yapmış ve aynı konularda ders verdi. 1999 yılında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezini (ASAM) kurdu. 2000 yılında ASAM'a bağlı olarak çalışan Ermeni Araştırmaları Enstitüsü'nü kurdu. ASAM'ın 2004 senesine kadar başkanlığını ve yönetim kurulu başkanlığını yürüttü. 2001 yılında profesör oldu. 2005'te Gazi Üniversitesinden ayrıldı.

SİYASİ YAŞAMI

Milliyetçi Hareket Partisi (2006-2016)

MHP'nin 19 Kasım 2006'da yapılacak 8. Olağan Kongresi öncesinde Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ancak kongreden 2 gün önce MHP yönetimi tarafından partiden ihraç edilmesi üzerine kongrede aday olamadı. 2008 yılından itibaren Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyeliğine geri döndü. 2005 yılından beri 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü başkanlığını yürütmektedir.

2010 yılında mahkeme kararıyla tekrar MHP üyesi oldu. 12 Haziran 2011'de yapılan parlamento seçimlerinde partisinin İstanbul 2. bölge 4. sıradan milletvekili adayı olduysa da seçilemedi. 21 Mart 2015 günü yapılan MHP 11. Olağan Büyük Kurultayı'nda MHP MYK Üyesi seçildi.

Gaziantep 1. sıra adayı olarak girdiği Haziran ve Kasım 2015 genel seçimlerinde TBMM milletvekili seçildi. 14 Kasım 2015'te MHP Genel Başkan Yardımcılığına getirildi; parti içi demokrasi gereğince kongre düzenlenmesini talep ederek 24 Şubat 2016 tarihinde bu görevinden istifa etti.

MHP'de mevcut yönetime karşı başkan adaylarının ortaya çıkması ve daha sonrasında mahkeme tarafından olağanüstü kurultay kararı verilmesinin ardından 9 Nisan 2016 tarihinde MHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Ancak MHP Genel Merkezi ile muhaliflerin mahkemelik olduğu kongre süreci sonrasında Yüksek Seçim Kurulu tarafından 10 Temmuz'da yapılması düşünülen kongre kesin olarak iptal edildi.

20 Ekim 2016 tarihinde MHP Genel Merkezi tarafından parti tüzüğünün bazı maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 15 Kasım 2016 tarihinde partiden ihraç edildi.

İYİ Parti (2017-2020)

25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti'ye katıldı ve kurucular kurulunda yer aldı. Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 2018 Türkiye genel seçimlerinde, İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçildi.

ÜMİT ÖZDAĞ NEDEN İSTİFA ETTİ?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia eden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edilmişti. Kararı mahkemeye taşıyan Özdağ partiye geri dönerken bugün TBMM'de bir basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti'nin kuruluş amacından saptığını ve çizgisinden kaydığını vurgulayan Özdağ, Genel Başkan Meral Akşener'i yalancılıkla suçlayarak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Özdağ'ın yaptığı açıklamadan satır başları şu şekilde:

"Bana yönelik Meral Akşener'in kızgınlığının temelinde bu vardır. Akşener'e karşı bir genel başkanlık mücadelesi içinde olmadım. Teşkilatları bile Özdağ'ın gizli planı var demesinler diye ziyaret etmedim. Vatanseverlere vermiş olduğum bir söz vardı. FETÖ, PKK ve diğer bölücü unsurlar, küreselleşmeye teslim olmuş gruplar sızamaz. Ben bu sızma ile mücadele ettim. Akşener'i bu rahatsız etmiş. İYİ Parti'nin iktidar olabilmesi için mart seçimlerinden 5 ay önce Akşener'e 7 sayfalık bir raporla İYİ Parti'nin seçimlere tek başına girmesi gerektiğini anlattım. Akşener, bu teklifimi reddetti. Sonra CHP ile görüşmeler başladı. CHP, İYİ Parti uzlaşması üzerine MHP ve AK Parti arasındaki ittifak yeniden kuruldu.

"İYİ PARTİ'Yİ CHP'NİN UYDU PARTİSİ HALİNE GETİRDİLER"

Sarı sendikacıların ne olduğunu biliyorsunuz. Sarı sendikacılık gibi bir de sarı muhalefetçilik var. İYİ Parti'yi CHP'nin uydu partisi haline getirdiler. Bana kızacağınıza CHP İBB Başkanı'na İYİ Parti'yi aşağılayan CHP Çanakkale Belediye Başkanı'na kızın. Çantalar, makamlar karşılığında İYİ Parti'nin onurunu sattınız. Bunların hepsinin kanıtı var.

"AKŞENER'İN YALAN SÖYLEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Kongrede aday olmamamıza rağmen, İsmail Koncuk ile birlikte üstleri çizilenler listesinde yer aldık. Aday olmayanların nasıl üstünü çizersiniz? Akşener bu listeden haberi olmadığını söylüyor. Akşener'in yalan söylediğini düşünüyorum. Düşünmüyor, biliyorum. Bu kara listeyi Koray Aydın ve Meral Akşener hazırladı. İYİ Parti'ye ihanet edilerek komplo kuruldu. Sırtımızdan vurulduk.

"AKŞENER YÜZÜNDEN HDP KARS'I KAZANDI"

Bana yalan söyleyerek, arkamdan iş çevirerek İdris Naim Şahin'in adaylığı ilk istifa nedenimdi. İkinci istifa nedenim İYİ Parti'nin Kars'ta adayını geri çekmemesiydi. Bundan dolayı HDP Kars'ı kazandı. Akşener, HDP'nin Kars'ı kazanması karşısında sessiz kalmıştır, bu sürecin önünü açmıştır. Mükemmel bir çözüm önüne konmasına rağmen, bunu reddetmiştir.

"ALÇAKÇA PROPAGANDA SÜRECİ BAŞLATILDI"

Hakkımda alçakça propaganda süreci başlatıldı. Benim hakkımda il başkanlarına mektup yollandı. Bununla ilgili suç duyurusunda bulundum. Akşener'e de uyarıda bulundum, üzerine gideceğimi söyledim"

ÜMİT ÖZDAĞ HANGİ PARTİDE?

Ümit Özdağ siyasi kariyerine adımları MHP ile attıktan sonra İYİ Parti'de yer alan isimlerden biri olmuştur.