İYİ Partiden "hobi bahçelerinin af kapsamına alınması" önerisi
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İYİ Partiden "hobi bahçelerinin af kapsamına alınması" önerisi

26.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:56
İYİ Partiden

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ünzile Yüksel, "Hobi bahçelerinin mevcut yapılaşma durumlarının kayıt ve tutanak altına alınarak, yasada amir metrekare başına 10 Türk lirası idari para cezasının tatbik edilmesi suretiyle bu alanlar 'af' kapsamına alınmalı, yıkım tehdidinden kurtarılmalıdır.

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ünzile Yüksel, "Hobi bahçelerinin mevcut yapılaşma durumlarının kayıt ve tutanak altına alınarak, yasada amir metrekare başına 10 Türk lirası idari para cezasının tatbik edilmesi suretiyle bu alanlar 'af' kapsamına alınmalı, yıkım tehdidinden kurtarılmalıdır." önerisinde bulundu.

Yüksel, yazılı açıklamasında, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesine yönelik yasal düzenleme yapıldığını hatırlattı.

Bu düzenlemeyle tarım arazilerinin korunarak dönüştürülmesinin sağlanmadığı gibi binlerce vatandaşın hapis, para cezası veya yıkım yaptırımı gibi kararlarla karşı karşıya kaldığını belirten Yüksel, vatandaşların mağduriyetlerinin ivedilikle telafi edilmesi çağırısında bulundu.

Yüksel, partisinin konuya yönelik önerisine değinerek, "Halihazırda valiliklerce tespiti yapılan hobi bahçelerinin mevcut yapılaşma durumlarının kayıt ve tutanak altına alınarak, yasada amir metrekare başına 10 Türk lirası idari para cezasının tatbik edilmesi suretiyle bu alanlar 'af' kapsamına alınmalı, yıkım tehdidinden kurtarılmalıdır." açıklamasında bulundu.

Partisinin, uygulanan idari para cezasının özel bir fon kapsamında cezanın toplandığı bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyeti yapan çiftçilere karşılıksız hibe olarak dağıtılmasını da önerdiğini aktaran Yüksel, "Bu nedenle, 'Hobi bahçeleri af kapsamına alınsın, yaratılan fon çiftçilerimize dağıtılsın' sloganıyla yetkilileri göreve davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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