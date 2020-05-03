İYİ Partide ertelenen kongreler haziranda yeniden başlıyor
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İYİ Partide ertelenen kongreler haziranda yeniden başlıyor

İYİ Partide ertelenen kongreler haziranda yeniden başlıyor
03.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:02

İYİ Parti koronavirüs salgını nedeniyle ertelediği kongrelerini haziran ayı itibarıyla yeniden başlatma kararı aldı.

İYİ Parti koronavirüs salgını nedeniyle ertelediği kongrelerini haziran ayı itibarıyla yeniden başlatma kararı aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, parti, 1 Şubat'ta başlayan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart'ta ara verilen ilçe ve il kongrelerine, haziran ayından itibaren yeniden devam etmeyi planlıyor.

Kongreleri hızlı bir şekilde tamamlamayı hedefleyen parti, ikinci olağan kongresini eylülde gerçekleştirmeyi öngörüyor.

Bu arada parti, ilçe ve il kongreleri ile ikinci olağan kongre için belirlediği tarihi hükümetin virüsle mücadele kapsamında alacağı kararlara göre güncelleyecek.

Kongreler 29 Mayıs'a kadar ertelenmişti

İYİ Parti, şu ana kadar teşkilatı bulunan yaklaşık 900 ilçeden 700'ünde ilçe başkanlarını belirlemişti.

Bu süreçte ilçe kongrelerini tamamlayan bazı illerde büyük kongre için önem taşıyan ve kongre delegelerinin belirlendiği il kongreleri yapılmıştı. İlk il kongresini Muş'ta yapan parti, 15 Mart'ta Bitlis ve Çanakkale il kongrelerini gerçekleştirmişti.

Başkanlık Divanı tarafından yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararla da ilçe ve il kongreleri 29 Mayıs'a kadar ertelenmişti.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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