İYİ Parti Yozgat İl Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

06.11.2019 19:14 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:20

YOZGAT (İHA) – Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak ile İYİ Parti Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Şükrü Karabacak hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yamaçlı beldesi yakınlarında Şahin Köksal yönetimindeki 66 LN 858 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak olay yerinde, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şükrü Karabacak ise kaldırıldığı Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada araç sürücüsü Şahin Köksal ile araç içerisinde bulunan Aniş Kutlu ve Veysel Toprakseven ise yaralandı. Yaralılar Yozgat ve Boğazlıyan ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Seyfi Bayrak ve beraberindeki heyetin Yozgat'ın Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın'ı ziyarete gittiği öğrenildi.



Kazada hayatını kaybeden Bayrak'ın cenazesi olay yerinden alınarak Boğazlıyan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın, olay yerine ilk gelen kendileri olduğunu söyleyerek üzüntülerini dile getirdi. - YOZGAT

Kaynak: İHA