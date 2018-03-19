İyi Parti / Yılmaz: 100. Yılımıza Yüksek Gelirli Bir Ekonomi Olarak Gireceğiz

İyi Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, partinin ekonomik tespit ve hedeflerini ekonomi basınıyla paylaştığı, "Türkiye Ekonomisi" adlı sunumda, Türkiye'nin 100. Yıla yüksek gelirli bir ekonomi olarak gireceğini ve kişi başı gelirin 2024'te 15 bin dolara; 2029 yılında 20 bin dolara ulaşmasını öngördüklerini söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katılımıyla gerçekleşen toplantıda Yılmaz, İyi Parti'nin ekonomik hedeflerine yönelik şu açıklamaları yaptı:

"Cumhuriyetimizin 100. Yılına artık yüksek gelirli bir ekonomi olarak gireceğiz. Yeniden Yapılanma Dönemi'nde (2020-2024) yılları arası büyüme oranlarından ödün vermeden daha dengeli bir büyüme politikası izlenecek. Bu süreç 2024-2029 Orta Gelir Tuzağından Çıkış Dönemi'ne geçiş için ön hazırlık olacak.

"2024 yılı itibarıyla ülke nüfusunun 88.1 milyona çıkmasını, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) ise 1.2 trilyon dolar olmasını öngörüyoruz. Kişi başı GSYH öngörümüz ise 2024 yılı için 15 bin dolar.

"2024-2029 dönemi ise Türkiye ekonomisinin orta gelir tuzağından çıkış dönemi olacak. GSYH 1.9 trilyona ulaşacak ve kişi başı gelirin 2029'da 20 bin doları aşmasını bekliyoruz.

"Tasarladığımız ekonomik model çerçevesinde 30'a yakın tedbir üzerinde ciddi çalışıyoruz. Ekonomik büyüme modeli değişecek, imalat sektörü öne çıkarılacak, inşaat sektörü ve ticari yapılara giden kaynaklar ve rantlar tekrar değerlendirileceği için oradan gelecek kaynaklar var. Ortalama son 15 yıla bakınca yüzde 50 seviyelerinde olan tahakkuk tahsis oranı yüzde 90'lara yaklaştı. Bu Ak Parti'nin başardığı bir şey. Ama her 100 birimlik verginin 80'i tahsil edilebiliyor. Aralarında yüzsüz dediğimiz gelir seviyesi yüksek ama vergi ödemeyen kişiler var. Dolayısıyla alacağımız tedbirler ve bu tedbirler için gerekli kaynaklar ve maliyetler üzerinde çalışıyoruz." - İstanbul