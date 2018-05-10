Son Dakika! İyi Parti'ye Geçen 15 Milletvekili, CHP'ye Geri Döndü

CHP'den istifa ederek İyi Parti'ye katılan ve bu partinin TBMM'de grup kurmasını sağlayan 15 milletvekili, yeniden CHP'ye döndü.

15 VEKİL CHP'DEN TEKRAR ADAY GÖSTERİLECEK

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 vekilin partiye dönmesi için talimat vermişti. Bu kapsamda, 15 milletvekili bugün İyi Parti'den istifa ederek CHP'ye katıldı. Milletvekillerinin partiye dönüşünün TBMM'de düzenlenecek bir törenle duyurulacağı belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun 15 ismi yeniden CHP listelerinden aday göstermesi bekleniyor.

"GENEL BAŞKANIMIZ NE ZAMAN KARAR VERİRSE DÖNERİZ"

15 isimden bazıları Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Biz genel başkanımızın talimatıyla bir demokrasi görevini yerine getirdik. Seçimlere girmesi engellenmek istenen bir partiye destek olduk. Hiçbirimiz kişisel ikbal peşinde değiliz. Bu yüzden hiçbirimiz 'ne zaman CHP'ye döneceğiz' diye sormuyoruz. Genel Başkanımız ne zaman karar verirse o zaman partimize döneriz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

24 Haziran'da seçim yapılması kararı sonrası İYİ Parti'nin seçime katılım şartlarını yerine getirip getirmediği tartışılmaya başlandı. İYİ Parti cephesinden seçime girme şartlarını yerine getirdikleri yönünde açıklamalar yapılsa da, kamuoyunda tartışmalar sürdü. Bunun üzerine İYİ Parti'nin Meclis'te grup kurma suretiyle seçime katılması için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi talimatı verdi. Vekillerin İYİ Parti'ye geçmesiyle, İYİ Parti'nin seçime katılması tartışmaları sona erdi. YSK, daha sonra yaptığı açıklamada İYİ Parti'nin seçime katılmasının önünde engel olmadığını belirtti. CHP'nin bu hamlesi Cumhur İttifakı tarafından eleştirilirken, Saadet Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti'den destek gelmişti.