İYİ Parti'ye Aynı Yerde İkinci Kez Saldırı Düzenlendi

Bursa'da Emirsultan meydanındaki İYİ Parti seçim standına bir kez daha saldırı gerçekleşti. Önceki gün aynı meydandaki standa yapılan saldırı sonrası İYİ Parti Bursa İl Başkanı Bayram Kazancı açıklama yapmış ve "Biz iktidara yürüyen bir partiyiz. İktidara yürümekte olan bir partiye ne yazık ki böyle saldırılar olur" demişti.

İKİNCİ BİR SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Dün akşam ise, Emirsultan Mahallesindeki sahur programı için toplanan partililere ikinci saldırının gerçekleştiği duyuruldu. İYİ Parti Bursa İl Başkanlığının Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre, "İlk Oy Hareketi" isimli grup tarafından yapılan saldırıyı polis havaya ateş açarak durdurdu. İYİ Parti'den 5 kişinin yaralandığı belirtildi.