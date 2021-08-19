Tahliye edilen İYİ Parti Yalova İl Başkanı istifa etti
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Tahliye edilen İYİ Parti Yalova İl Başkanı istifa etti

Tahliye edilen İYİ Parti Yalova İl Başkanı istifa etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan kesinleşmiş 4 yıl 12 ay hapis cezası nedeniyle tutuklanan İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar, denetimli serbestlikle bırakıldı.

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan kesinleşmiş 4 yıl 12 ay hapis cezası nedeniyle tutuklanan İYİ Parti Yalova İl Başkanı Erol Tatar, denetimli serbestlikle bırakıldı. Tatar, ardından il başkanlığı görevinden istifa etti.

Tatar, 16 Ağustos 2021 tarihinden "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 12 ay hapis cezası nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tatar'ın, yapılan başvuru sonrasında Yalova 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nce denetimli serbestlikle tahliyesine karar verildi.

Kocaeli Kandıra Cezaevine tahliye edilen Tatar, ardından sosyal medya hesaplarında istifa ettiğini duyurdu. Tatar, istifa açıklamasında şunları kaydetti:

"Sevgili Yalovalı hemşerilerim, arkadaşlarım, dostlarım. 2,5 yıla yakındır büyük bir onur duyarak yaptığım İYİ Parti Yalova İl Başkanlığı görevimden partime zarar vermemek adına ayrılmış bulunmaktayım. Ticaret yapan herkesin başına gelebilecek bir olaydan dolayı ceza aldım. Şu an için Yalova'dayım. Bu süreçte şahsımı arayıp soran, aileme ulaşan herkese teşekkür ederim. Dostlukların zor günlerde olacağını gösterdiler. Ayrıca birlikte bu güne kadar birlikte yol yürüdüğüm ilçe başkanlarıma il, ilçe yönetimlerine, il disiplin kurulu üyelerine ve başkan danışmanlarıma çok teşekkür ederim. Bu günden sonra da bir nefer olarak İYİ Partime ve Genel Başkanım Sayın Meral Akşener'e hizmet etmeye devam edeceğim. Siyasette zaman zaman bu tür yol kazalarının olabileceğini bilerek girdim. Bu güne kadar yapmış olduğum siyasi süreçte kırdıklarım varsa özür dilerim. Her şeyin iyi olması dileği ile hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanet olun." - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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