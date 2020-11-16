İYİ Parti ve Gelecek Partisi 'parlamenter sistem' üzerine çalışacak
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BBC

İYİ Parti ve Gelecek Partisi 'parlamenter sistem' üzerine çalışacak

16.11.2020 19:27 | Son Güncelleme: 16.11.2020 19:31
İYİ Parti ve Gelecek Partisi 'parlamenter sistem' üzerine çalışacak

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, daha önce kendisini ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e iadei ziyarette bulunurken, 9 Kasım'da açıkladığı "güçlendirilmiş parlamenter sistem" önerisi hakkında da bilgi verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, daha önce kendisini ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e iade-i ziyarette bulunurken, 9 Kasım'da açıkladığı "güçlendirilmiş parlamenter sistem" önerisi hakkında da bilgi verdi.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" olarak adlandırılan bugünkü uygulanan başkanlık sistemine karşı çıkan iki partinin lideri "parlamenter sistem" konusunda ortak çalışma yapma kararı aldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener'i ziyaret etti. Görüşme sonrası iki lider basına açıklama yaptı.

İlk sözü alan Akşener, Davutoğlu'nun 9 Kasım'da kamuoyuna açıkladığı "güçlendirilmiş parlamenter sistem" önerisi hakkında bilgi verdiğini anlattı.

Akşener, İYİ Parti olarak kendilerinin de iyileştirilmiş veya güçlendirilmiş parlamenter sistem tasarımı üzerine çalıştıklarını belirterek, "Şimdi bu iki çalışmayı biraraya getireceğiz ve ortak noktaları, uzlaşılabilir noktalara bakacağız. Arkadaşlarımızın konuda ortak çalışma yapmaları konusunda mutabık kaldık" dedi.

Davutoğlu: Hükümet sisteminin iflası

Davutoğlu da genel merkezlerinin yanyana olmasına göndermede bulunarak, İYİ Parti ile hem komşuluk, hem de bir çok açıdan ortak kaygı ve görüşleri olduğunu vurguladı.

Siyasetçinin, varolan yanlışı söylemenin yanında, bu yanlış karşısında alternatif öneriyi de ortaya koymak durumunda olduğunu anlatan Davutoğlu, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasını kastederek şunları söyledi:

"Artık Cumhurbaşkanı'nın da kabul ettiği hem ekonomi hem hukuk hem de demokraside problem olduğu gerçeği, aynı zamanda cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin iflası anlamına gelir" dedi.

Halen uygulanan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de geçmişte uygulanan parlamenter sistemin de "çarpık" sistemler olduğunu kaydeden Davutoğlu, "Bugün cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı çıkanrken, 1924 Anyasası ile gelen çoğunlukçu sisteme de, 1961 Anayasası ile gelen vesayetçi sisteme de, 982 Anayasası ile gelen melez sisteme de karşıyız. Tam şeffaf, net, açık bir parlamenter sistem öneriyoruz" diye konuştu.

Akşener: Soylu çevresine dikkat etsin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında İçişleri Bakanlığı'nca Kanal İstanbul'a karşı olduğu için "bölücülük" suçlamasıyla soruşturma başlatılmasını kamuoyuna duyuran isim olan Akşener'e, İçişleri Bakanlığı'nca yapılan "bölücü suçlaması yok" açıklaması da soruldu.

Açıklamasının arkasında duran Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "çevrene dikkat et" uyarısında bulundu:

"Bendeki belge ve bilgiler benim söylediğim gibi. 27 yıldır aktif politika yapan Meral Akşener'in hiçbir zaman söylediği herhangi bir konu tekzibe uğramamıştır. Burada sayın Soylu'nun çevresine çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyeyim. Yani uzun süre İçişleri Bakanlığı görevini yürütmediğim için zaman zaman, acemilikle itham edilsem dahi kendisine bir eski İçişleri Bakanı olarak çevresine dikkat etmesi gerektiğini söyleyeyim buradan, herkes anladığını anlasın."

BBC

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