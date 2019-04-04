İyi Parti, Uşak İl Seçim Kuruluna İtiraz Dilekçesi Verdi

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Uşak merkez ilçe belediye başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin İlçe Seçim Kuruluna yaptıkları itirazın reddedildiğini, İl Seçim Kuruluna itirazda bulunduklarını belirtti.

Koncuk, Uşak Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin pek çok yerinde geçersiz oyların sayımı ile ilgili siyasi partilerin itirazlarının kabul edildiğini, buna rağmen Uşak'ta yaptıkları itirazın İlçe Seçim Kurulunca reddedildiğini savundu.

Diğer illerdeki emsal kararları dosyaya ekleyerek Uşak İl Seçim Kuruluna itiraz dilekçelerini verdiklerini, tüm sandıkların yeniden sayılmasını istediklerini dile getiren Koncuk, şöyle konuştu:

"Kesin olmayan sonuçlara göre Uşak'ta 4 bin 98 geçersiz oy bulunuyor. Bu kadar geçersiz oy doğal değil. Demokrasinin sandığa tam olarak yansıması için itirazımızın kabul edilmesi gerekli. İstanbul ve Ankara'da itirazlar kabul edilirken Manisa, Balıkesir ve Uşak'ta İYİ Parti'nin itirazlarının kabul edilmemesi adamına göre adalet anlayışının uygulandığını gösteriyor. Uşak'ta tespit edebildiğimiz ciddi hatalar var, tespit edemediğimiz hatalar olduğunu düşünüyoruz. Bazı torbaların açık olduğunu tespit ettik, bu seçimin iptal edilmesi demektir. Böylesi bir şaibe ile belediye başkanı seçilirse 5 yıl boyunca tartışılır. Millet iradesinin ayaklar altına alınmasına izin vermeyeceğiz. İlçe Seçim Kuruluna yaptığımız itiraz reddedildi, şimdi İl Seçim Kuruluna itirazda bulunduk."

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, AK Parti'li Mehmet Çakın 50 bin 934 oy alarak belediye başkanı seçilmiş, İYİ Parti'li Muhammet Gür ise 49 bin 172 oy almıştı.

Kaynak: AA