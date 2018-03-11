İyi Parti Uşak İl Kongresi

İYİ Parti Uşak İl Başkanlığı birinci olağan kongresi yapıldı.

İstanbul Düğün Salonunda gerçekleşen kongrede konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Genel Başkanları Meral Akşener'in siyaset üzerinde oynanan oyunları bozduğunu söyledi.

Türk ekonomisinin beklenen refahı üretemediğini iddia eden Yılmaz, "Ekonomi politikaları bütüncül olarak ele alınamadığı için politikalar maliye, para, kur, faiz ve dış ticaret konularına indirgenmiştir. Dönemsel destek paketleriyle pansuman tedbirleri alınmakta ve yapısal dönüşüm politikaları uygulamaya konulamamaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından Ali Kurt, tek listeyle gidilen seçimde yeniden başkanlığa seçildi.

Kongreye CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da katıldı.