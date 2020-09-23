İYİ Parti Uluborlu ilçe binasına taşlı saldırı iddiası
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İYİ Parti Uluborlu ilçe binasına taşlı saldırı iddiası

23.09.2020 19:03 | Son Güncelleme: 23.09.2020 19:06
İYİ Parti Uluborlu ilçe binasına taşlı saldırı iddiası

İYİ Parti Uluborlu ilçe binasına taşlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi, serbest bırakıldı.

İYİ Parti Uluborlu ilçe binasına taşlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi, serbest bırakıldı.

İddiaya göre, F.Y., sabah saatlerinde ilçedeki İYİ Parti ilçe binasının önüne gelerek taşlı saldırıda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelerek çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, F.Y'yi gözaltına aldı.

F.Y'nin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

İYİ Parti İl Başkanı Mustafa Şimşek, yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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