İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Sarıtaşlı'nın paylaşımına tepki
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İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Sarıtaşlı'nın paylaşımına tepki

İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Sarıtaşlı'nın paylaşımına tepki
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel

15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç, İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı'nın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımlarına tepki gösterdi.

15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç, İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı'nın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımlarına tepki gösterdi.

Kılınç, yaptığı açıklamada, akıl ve vicdan sahibi bir vatandaşın böyle bir paylaşımda bulunamayacağını belirtti.

Darbe girişimi gecesi 251 vatan evladının şehit, 2 bin 734 kişinin de kolunu, ayağını, gözünü feda ettiğini ancak ülkenin tek bir çakıl taşını vermediğini vurgulayan Kılınç, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da sokağa inenlerle birlikte olmayanların, vatan hainlerine karşı durmayanların, milletimizin mayasında ve özünde bulunan o asil ruhu bünyesinde taşımayanların, bir de kalkıp, milletlere emsal olunan destansı mücadeleyi önemsiz göstermeye ve bunun yanında suçu ve suçluyu överek nefret dilini kullanmaya vesvese çıkarmaya hakkı yoktur. 15 Temmuz'a tiyatro diyenleri, iki batılın savaşı diyenleri ve emsalsiz o gecenin kahramanlarını önemsizleştirmeye çalışanları bu millet asla affetmeyecektir. Adı geçen kişi, Türk Ceza Kanununa göre 'suçu ve suçluyu övme' suçunu işlemiştir. En kısa zamanda yargılanmasını ve hak ettiği cezayı almasını bekliyoruz."

Kılınç, bu devletin ve milletin daima kahramanlarına sahip çıktığını, çıkmaya da devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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