İYİ Parti teşkilatlarının Özdağ ile ilgili ihraç talebi masada

İYİ Parti il başkanlarının, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki iddiaları dolayısıyla ihracına yönelik dilekçeleri, 29 Ekim Perşembe günü Genel Başkan Meral Akşener'e sunulacak.

İYİ Parti il başkanlarının, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki iddiaları dolayısıyla ihracına yönelik dilekçeleri, 29 Ekim Perşembe günü Genel Başkan Meral Akşener'e sunulacak.

Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu iddiasına ilişkin parti teşkilatların tepkisi devam ediyor.

Bu kapsamda birçok il ve ilçe başkanı tarafından, Özdağ ile ilgili Merkez Disiplin Kurulu (MDK) göreve davet edilirken, parti tüzüğünün "Disiplin cezaları ve cezaları gerekli kılan haller" başlıklı maddesinin hükümlerinin uygulanarak ihraç edilmesini içeren dilekçeleri genel merkeze ulaştı.

Partide mükerrer olmaması için tasnif işlemi yapılan dilekçeler, 29 Ekim Perşembe günü Akşener'e sunulacak.

"Konu, Başkanlık Divanı gündeminde değil"

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konunun, partinin yarınki TBMM Grup toplantısının ardından yapılacak Başkanlık Divanı'nın gündeminde olmadığını söyledi. Poyraz, "Ama başkanlardan biri görüş olarak açarsa bir şey söyleyemem." dedi.

Şu an evrakların tasnifinin yapıldığını belirten Poyraz, şunları kaydetti:

"Kargoyla gelenler ile fiilen getirip verenler arasında ayrıştırmayı yapıyoruz. Kargoyla gelen evraklarda imzaların kime ait olduğunu tespit etmemiz bizim için önemli. Çünkü sayın milletvekilimize ilişkin bir konu, hassas olmak zorundayız. Herhangi bir mükerrerlik ya da sahte imza gibi hususlar bu süreci gölgeler. Sayın milletvekilimize ilişkin bir konuda il başkanlarımızın böyle bir başvurusunun titizlikle tanzimi gerekiyor. Yarın tamamlanmış olur ve perşembe günü de Genel Başkanlık makamına üst yazıyla arz edeceğim. Ondan sonra Genel Başkan'ın takdiridir. Genel Başkan MDK'ye sevk edebilir, sevk etmeyebilir. Genel İdare Kurulu'dan görüş isteyebilir. Bu takdir Genel Başkanındır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık