İYİ Parti teşkilatından Gülnar'a ziyaret

27.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:52

İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Dutar, milletvekili Behiç Çelik, ilçe başkanlarıyla birlikte Gülnar ilçesini ziyaret etti.

Bir kafede düzenlenen toplantıda konuşan Dutar, ziyaretlerde hem kendi teşkilatlarının çalışmalarını hem de belediyelerin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini aktardı.

Dutar, ilçe ilçe gezerek İYİ Parti'yi vatandaşlara anlatmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA