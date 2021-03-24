İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
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İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

24.03.2021 22:41 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:44
İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli dostlar ve arkadaşlar, bugün yaptırdığım Kovid-19 testim maalesef ki pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum oldukça iyi, herhangi bir belirti ile karşılaşmadık ama sağlık açısından Ankara'da 7 günü hastane gözetiminde geçireceğim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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