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İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

AA - Politika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşma detayları Toplantıya katılan kadınlardan detay TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşma detayları

Toplantıya katılan kadınlardan detay TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (10)

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

AA / Politika

Meral Akşener, İYİ Parti, TBMM, Politika, Haberler

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