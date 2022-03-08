İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
AA - Politika
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşma detayları Toplantıya katılan kadınlardan detay TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşma detayları
Toplantıya katılan kadınlardan detay TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (10)