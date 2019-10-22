İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

22.10.2019 11:49

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısına katılan milletvekilleri ve vatandaşlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona girişi ve partililerle sohbeti

Meral Akşener'in kürsüde konuşması

Meral Akşener'in İzmir'de görevli bir parti çalışanıyla tokalaşması ve sarılması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısına katıldı. (detaylar)

Kaynak: AA